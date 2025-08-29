Hướng dẫn đăng ký tài khoản nhận tiền an sinh xã hội qua VNeID

Theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 9-1-2024 (Nghị quyết Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12-2023), Chính phủ đã giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội và các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng phương án cấp tài khoản an sinh xã hội cho toàn dân.

Tại Thông báo 56/TB-VPCP năm 2025 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp với các ngân hàng (Vietinbank, Vietcombank, BIDV, Agribank, MB Bank) triển khai giải pháp để người dân tạo lập tài khoản an sinh xã hội, phấn đấu trong năm 2025, 100% người dân Việt Nam có tài khoản an sinh xã hội.

Tài khoản này sẽ được gắn trực tiếp với số định danh cá nhân trên ứng dụng VNeID (từ phiên bản 2.1.3 trở đi). Việc tích hợp như vậy giúp người dân có thể tiếp cận nhanh chóng các chính sách trợ cấp, hỗ trợ bảo hiểm, chăm sóc y tế và nhiều dịch vụ xã hội khác. Khi tài khoản an sinh xã hội được triển khai, người dân sẽ nhận các khoản trợ cấp, hỗ trợ từ nhà nước một cách trực tuyến, minh bạch và giảm tối đa các thủ tục hành chính rườm rà.

Chính sách này được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số, hiện đại hóa hệ thống an sinh xã hội của Việt Nam. Khi đi vào thực tế, mỗi công dân chỉ cần sử dụng tài khoản gắn định danh để thực hiện hầu hết các thủ tục liên quan đến bảo hiểm, trợ cấp hay các chương trình phúc lợi, từ đó tiết kiệm thời gian và chi phí cho cả người dân lẫn cơ quan quản lý.

Ngày 28-8, ứng dụng VNeID đã mở tính năng đăng ký tài khoản an sinh xã hội với các bước như sau:

Bước 1: Mở ứng dụng VNeID và đăng nhập tài khoản.

Bước 2: Tại giao diện chính, người dùng chỉ cần nhấp vào mục An sinh xã hội - Tài khoản hưởng an sinh xã hội, xác thực lại một lần nữa khi được yêu cầu.

Bước 3: Nhập mật khẩu 6 chữ số của mình để truy cập

Bước 4: Chọn tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản mobile money của mình để nhận các khoản trợ cấp từ các chính sách an sinh xã hội. Sau đó tiếp tục điền thông tin tài khoản ngân hàng mà mình đã chọn. Điền đầy đủ thông tin cá nhân vào từng mục và tích chọn bên dưới phần thông tin “Tôi đã đọc Mục đích chia sẻ, xử lý dữ liệu, Quyền, nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu và đồng ý chia sẻ, xử lý dữ liệu cá nhân” rồi chọn “Tiếp tục” để thực hiện việc gửi yêu cầu liên kết.

Bước 5: Người dùng điền đầy đủ các thông tin cần thiết, bao gồm họ tên, ngày sinh, số thẻ căn cước, số tài khoản ngân hàng. Sau đó đánh dấu vào ô “Tôi đã đọc Mục đích chia sẻ”… ở cuối trang rồi nhấn “Tiếp tục”, làm theo các bước hướng dẫn cho đến khi hoàn tất.

Bước 6: Sau khi đã nhấn tiếp tục thì sẽ được chuyển tiếp đến màn hình bên dưới với thông báo là đã gửi yêu cầu thành công và chờ xét duyệt.

NGỌC MINH