Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đến tận nhà trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên lão thành

Ngày 25-8, đoàn công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, làm trưởng đoàn đến trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 2-9-2026 tặng các đảng viên lão thành tại tỉnh Quảng Trị.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đến tận gia đình trao Huy hiệu Đảng tặng các đồng chí Nguyễn Anh Hùng (xã Nam Gianh), Đinh Hồng Thái (phường Đồng Sơn), Trần Thị Trình (xã Lệ Thủy), Hoàng Kim Phùng (phường Đồng Hà) và Phan Bá Phù (xã Ái Tử).

Tại các gia đình, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống; lắng nghe các đảng viên lão thành chia sẻ những kỷ niệm trong quá trình hoạt động cách mạng, công tác và cống hiến cho quê hương, đất nước.

Đại tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với các đảng viên lão thành, người có công với cách mạng; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hậu phương Quân đội.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, việc chăm lo đảng viên lão thành, người có công cần được thực hiện thường xuyên, thiết thực, kịp thời, qua đó thể hiện sự tri ân và góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm đồng chí Lê Thương, ở xã Vĩnh Định, vừa qua đời; đồng thời trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho thân nhân để đặt trước di ảnh.

Cùng ngày, nhân kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25-8-1911 - 25-8-2026), Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác đến thăm gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị. Đoàn thành kính dâng hương, tưởng nhớ những đóng góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: XUÂN DIỆN

VĂN THẮNG - XUÂN DIỆN