Niên vụ 2023-2024: Việt Nam xuất khẩu cà phê gần 5,5 tỷ USD

Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam, trong niên vụ 2023-2024 (kéo dài từ tháng 10-2023 đến tháng 10-2024), Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 1,46 triệu tấn cà phê, giảm 12,1% so với niên vụ 2022-2023.

Lượng xuất khẩu giảm nhưng kim ngạch lại tăng tới 33,1%, lên mức 5,43 tỷ USD. Đây là kim ngạch xuất khẩu trong một niên vụ cà phê cao nhất từ trước đến nay của Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên xuất khẩu cà phê trong một niên vụ vượt mốc 5 tỷ USD.

Giá cà phê Việt Nam trong cả niên vụ 2024-2025 được dự báo tiếp tục duy trì ở mức cao do sản lượng giảm. Theo nhận định của Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột, sản lượng cà phê niên vụ này có thể giảm 15% so với niên vụ 2023-2024. Bên cạnh đó, diện tích cà phê tiếp tục giảm xuống do nhiều hộ nông dân chuyển sang trồng một số loại cây ăn trái như sầu riêng, bơ…, cũng góp phần làm giảm sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2024-2025.

ĐỨC TRUNG