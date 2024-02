Nỗ lực cung ứng đủ điện

Cắt điện giữa trưa

Ngày 22-2, Công ty Điện lực Bình Chánh đã gửi thông báo đến ông L.V.T., sống tại lô D Khu dân cư Him Lam, huyện Bình Chánh, rằng do sự cố lưới điện, việc cung cấp điện tạm gián đoạn từ 12 giờ 48 phút đến 14 giờ 48 phút ngày 22-2-2024. Ông L.V.T. bức xúc, mới từ đầu mùa nắng mà đã cúp điện, gây nhiều bị động trong sinh hoạt gia đình. Việc cúp điện khiến công việc ở cơ quan cũng bị ảnh hưởng khi mạng internet bị đình trệ.

Giải đáp sự việc này, nhân viên trực tổng đài Trung tâm Chăm sóc khách hàng thuộc Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) cho hay, do liên quan đến sự cố hỏa hoạn ở khu vực lân cận nên Điện lực Bình Chánh đã gửi thông báo trên đến cư dân khu dân cư Him Lam. Khi chúng tôi đặt câu hỏi: “Sự cố hỏa hoạn ở khu vực nào?”, thì nhân viên chăm sóc khách hàng yêu cầu chúng tôi để lại tên tuổi, số điện thoại để trả lời sau!

Tương tự, Ban Quản lý chung cư Giai Việt (quận 8) vừa thông báo đến cư dân, Điện lực Chợ Lớn có kế hoạch cắt điện tại chung cư để thi công sửa chữa lớn hệ thống Busway. Thời gian cắt điện từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 23-2. Cư dân bức xúc vì sinh hoạt khó khăn trong lúc nắng nóng, thang máy cũng ngừng hoạt động.

Việc cúp điện cũng xảy ra tại cư xá Thanh Đa (quận Bình Thạnh). Chị Nguyễn Thùy, ngụ tại đây, phàn nàn: Tối 22-2, khi đang sấy tóc thì tự dưng căn hộ tôi cúp điện. Cả đêm 22-2 tôi phải dùng quạt giấy, chờ sáng hôm sau thợ điện tới kiểm tra, sửa cầu dao.

Nhiệt độ có thể lên đến 40oC

Ông Lê Đình Quyết, Phó Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng - Thủy văn khu vực Nam bộ, thông tin, vào nửa đầu tháng 2, TPHCM đã có một đợt nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất ở khu vực trung tâm TP trên 360C. Nhiệt độ cảm nhận thực tế ở các đô thị còn cao hơn do phản xạ từ mặt đường, nhà cửa, bê tông. Dự báo sắp tới, TPHCM và khu vực Nam bộ sẽ tiếp tục có những đợt nắng nóng kéo dài trên diện rộng, tập trung nhiều trong tháng 3 và tháng 4, nhiệt độ trung bình sẽ cao hơn trung bình nhiều năm; nhiệt độ cao nhất trong mùa nắng nóng năm nay dự báo có thể lên tới khoảng 390C-400C.