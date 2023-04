Nơi thức ăn đường phố trở thành nghệ thuật

Triển lãm Add To Cart đã biến tiền sảnh của khách sạn The Parlour and Tease thành một khu chợ ẩm thực đường phố nhộn nhịp của Thái Lan với mọi món ăn nhẹ được trưng bày, chế tác hoàn toàn từ nỉ. Đối với dự án này, người nghệ sĩ đã mất vài tháng để nghiên cứu, sáng tạo và lắp đặt.

Sparrow đã gây bão trong giới nghệ thuật với việc khai trương cơ sở Cornershop ở East End, London vào năm 2014. Hai năm sau, cô được BBC ủy quyền tái tạo chiếc vương miện bằng nỉ để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của Nữ hoàng Elizabeth.

Buổi biểu diễn cá nhân đầu tiên của cô ở Mỹ với tác phẩm Cửa hàng tiện lợi ở New York chứa 9.000 tác phẩm nghệ thuật bằng nỉ, đã thành công vang dội. Sau đó, là siêu thị Sparrow Mart ở trung tâm thành phố Los Angeles…