Noo Phước Thịnh hát live 20 ca khúc tại đêm nhạc “Noo’s Special Night”

Noo Phước Thịnh tổ chức “Noo’s Special Night” tại TPHCM

Tối 28-7, Noo Phước Thịnh tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ Noo’s Fansign và đêm nhạc Noo’s Special Night. Nam ca sĩ hát live “như nuốt đĩa” 20 bài hát trong đêm nhạc riêng.

Đông đảo khán giả tham dự 2 sự kiện của Noo Phước Thịnh

Ngay sau đó, Noo’s Special Night diễn ra với sự tham gia của hơn 1.000 khán giả từ nhiều tỉnh thành trong cả nước, như: TPHCM, Bình Dương, Cần Thơ, An Giang, Hà Nội, Nghệ An, Nam Định…. Trong suốt gần 3 tiếng đồng hồ, Noo Phước Thịnh mang đến những tiết mục ấn tượng, đầy năng lượng.

Noo’s Special Night có 2 phần. Phần đầu, Noo Phước Thịnh thể hiện thực lực giọng hát với phần diễn live cùng ban nhạc một loạt hit ballad: Chạm khẽ tim anh một chút thôi, Những kẻ mộng mơ, Xin lỗi em, Em đã thương người ta hơn anh... Vì đây đều là những bản “hit quốc dân” của nam ca sĩ nên được khán giả hoà giọng cùng.

Đặc biệt, Noo Phước Thịnh xin phép được thể hiện ca khúc Tự nguyện (sáng tác Trương Quốc Khánh) để bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Với chất giọng vang, ấm, tình cảm, anh thể hiện bài hát cảm xúc, trong mạch câu chuyện thể hiện sự tri ân với đất nước, với khán giả.

Noo Phước Thịnh thể hiện ca khúc "Tự nguyện" khiến rất nhiều khán giả xúc động

Đêm nhạc Noo’s Special Night mang đến nhiều ca khúc hit của Noo Phước Thịnh

Noo Phước Thịnh rơi nước mắt trên sân khấu khi xem video người hâm mộ dành tặng, ghi lại rất nhiều những khoảnh khắc trong suốt 15 năm ca hát của anh. Đây cũng là lần hiếm hoi anh thể hiện cảm xúc như vậy.

Điểm nhấn chính của Noo’s Special Night là sân khấu live đầu tiên của Đùa anh đau đấy - MV trở lại Noo Phước Thịnh vừa trình làng. Anh mang đến cho khán giả một phiên bản live stage của ca khúc không thể cháy hơn.

Noo Phước Thịnh còn tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh sân khấu khi 45 phút phần 2 của chương trình là diễn loạt ca khúc đầy năng lượng cùng vũ đoàn: I don’t believe in you, I’m still loving you, Chợt thấy em khóc, Xa em, Chờ ngày mưa tan…

TIỂU TÂN