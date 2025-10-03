NPK Phú Mỹ chạm mốc 1 triệu tấn – Vững bước vì mùa bội thu

Sau hơn hai thập kỷ phát triển, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ) đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong ngành phân bón Việt Nam. Từ việc làm chủ công nghệ sản xuất Đạm vào năm 2004, tiên phong ứng dụng công nghệ hóa học trong sản xuất NPK vào năm 2018, đến nay, PVFCCo – Phú Mỹ đã chạm mốc 1 triệu tấn NPK, đánh dấu bước tiến vững chắc trên hành trình đổi mới vì nền nông nghiệp bền vững.

Kỹ sư Nhà máy Đạm Phú Mỹ kiểm tra chất lượng sản phẩm

Tự chủ công nghệ – Tự tin vươn xa

Trước năm 2004, hơn 90% lượng đạm phục vụ sản xuất nông nghiệp của Việt Nam phải nhập khẩu, khiến nông dân phụ thuộc vào nguồn hàng nước ngoài với giá cả và chất lượng thiếu ổn định. Việc Nhà máy Đạm Phú Mỹ đi vào hoạt động đã thay đổi hoàn toàn cục diện ngành phân bón. Sản phẩm Đạm Phú Mỹ nhanh chóng chinh phục người tiêu dùng bởi chất lượng ổn định, năng suất cao, tiết kiệm chi phí và dịch vụ hỗ trợ tận tâm. Chỉ sau thời gian ngắn, Đạm Phú Mỹ chiếm trên 40% thị phần urê cả nước, trở thành thương hiệu dẫn đầu.

Tuy nhiên, PVFCCo không dừng lại ở thành công đó. Khát vọng lớn hơn là làm chủ công nghệ sản xuất phân NPK hóa học hiện đại, một sản phẩm phức hợp mà trước đây nông dân phải nhập khẩu hoặc dùng loại phối trộn thủ công kém hiệu quả. Năm 2018, sau nhiều thử nghiệm và điều chỉnh, Nhà máy NPK Phú Mỹ chính thức vận hành thương mại, trở thành nhà máy đầu tiên tại Việt Nam sản xuất NPK theo công nghệ hóa học chuẩn châu Âu.

Không giống như NPK phối trộn, NPK Phú Mỹ là phân bón phức hợp, mỗi hạt chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng, giúp cây trồng hấp thu đồng đều, tăng hiệu quả, giảm thất thoát và chi phí. Tuy nhiên, những ngày đầu không hề dễ dàng. Sản phẩm thử nghiệm còn hạn chế: hạt chưa ổn định, mẫu mã chưa phù hợp thị trường.

Để cải tiến, đội ngũ kỹ sư trẻ không chỉ làm việc trong phòng thí nghiệm mà còn lên đường đến các vùng canh tác, từ ruộng lúa miền Tây đến vườn cà phê Tây Nguyên hay hồ tiêu miền Trung để lắng nghe góp ý của đại lý và bà con nông dân. Mọi phản hồi đều được ghi chép cẩn thận, tổng hợp, phân tích và đưa vào quy trình cải tiến sản phẩm.

Những thay đổi đã mang lại kết quả rõ rệt: công thức tối ưu, phụ gia được điều chỉnh hợp lý, độ ẩm kiểm soát tốt hơn, bao bì được cải tiến về mẫu mã và chất liệu. Đằng sau mỗi lần cải tiến thành công là sự thở phào nhẹ nhõm của cả tập thể, bởi họ hiểu phía sau là niềm tin của hàng triệu nông dân Việt Nam.

Chất lượng nghiêm ngặt – Cam kết an toàn

Không chỉ nổi bật về công nghệ, NPK Phú Mỹ còn gây ấn tượng bởi quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ. Nguyên liệu đầu vào được tuyển chọn kỹ lưỡng từ những nhà cung cấp uy tín, trong đó có urê, amoniac chất lượng cao từ chính Nhà máy Đạm Phú Mỹ. Tất cả các lô nguyên liệu và thành phẩm đều được kiểm tra, phân tích độc lập theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt.

NPK Phú Mỹ ngày càng cải tiến, hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu đa dạng của bà con nông dân

Đặc biệt, dù chưa có quy định bắt buộc, PVFCCo – Phú Mỹ đã chủ động kiểm soát hàm lượng kim loại nặng Cadimi (Cd) trong sản phẩm – yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng đất và cây trồng. Nhờ đó, NPK Phú Mỹ được xem là giải pháp phân bón “sạch Cd”, phù hợp cho vùng chuyên canh xuất khẩu như sầu riêng Tây Nguyên, nơi yêu cầu tiêu chuẩn quốc tế khắt khe.

NPK Phú Mỹ không ngừng đổi mới để giữ vững vị thế tiên phong. Chỉ trong vài năm, nhà máy đã đưa ra gần 30 công thức NPK khác nhau, phù hợp với nhiều loại cây trồng và thổ nhưỡng trên cả nước. Không ít công thức là kết quả của quá trình nghiên cứu độc lập, vượt ra khỏi khuôn khổ của nhà bản quyền công nghệ.

Kỹ sư Phú Mỹ đã điều chỉnh tỷ lệ dinh dưỡng, bổ sung trung – vi lượng (TE), lưu huỳnh (S), chọn dạng kali thích hợp để phù hợp với từng vùng đất như đất đỏ bazan Tây Nguyên hay vùng nhiễm mặn ven biển. Năm 2022, PVFCCo tiếp tục đổi mới mạnh mẽ với sản phẩm NPK Phú Mỹ + Vi sinh, dòng NPK vô cơ tích hợp vi sinh vật có ích. Các bào tử được “gói” trong hạt phân, giúp cải tạo đất, tăng hiệu suất sử dụng phân và bảo vệ môi trường.

Gần đây, dòng NPK Phú Mỹ 15-15-15+5S+TE SOP sử dụng Kali Sulphate cao cấp, không chứa clo, đặc biệt phù hợp với cây trồng mẫn cảm như sầu riêng. Bên cạnh đó, dòng sản phẩm dành cho nông nghiệp đô thị – Phú Mỹ Garden cũng được phát triển, thiết kế riêng cho cây ăn trái, rau màu, hoa và cây cảnh với bao bì nhỏ gọn, hiện đại, tiện dụng.

Thị trường phân bón luôn biến động và cạnh tranh khốc liệt, nhưng NPK Phú Mỹ vẫn giữ được vị thế nhờ chất lượng vượt trội và sự thấu hiểu người dùng. Từ hạt urê năm 2004 đến hạt NPK hóa học năm 2018 và nay là 1 triệu tấn NPK Phú Mỹ, đó là hành trình gắn liền với nỗ lực không ngừng của hàng trăm cán bộ, kỹ sư PVFCCo.

Họ không chỉ là người sản xuất, mà còn là người đồng hành cùng nông dân trên từng mảnh ruộng, không ngừng đổi mới để tạo ra những sản phẩm tốt hơn cho mùa vụ bội thu. Đó là hành trình đáng tự hào, góp phần vào an ninh lương thực quốc gia và nâng tầm giá trị nông sản Việt trên thị trường quốc tế.

Từ những hạt phân nhỏ bé, Phú Mỹ đã gieo trồng niềm tin lớn lao cho người nông dân Việt.

THỦY THU