Du lịch Đồng Nai sẵn sàng cất cánh

Hàng loạt công trình giao thông trọng điểm như Sân bay quốc tế Long Thành, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang dần về đích và mở ra cơ hội phát triển rất lớn cho ngành du lịch tỉnh Đồng Nai. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng có cuộc phỏng vấn bà Lê Thị Ngọc Loan, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Nai.

Khách du lịch vui chơi giải trí tại Khu du lịch Suối Mơ, xã Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

PHÓNG VIÊN: Thưa bà, sau khi sáp nhập, tỉnh Đồng Nai mới có những tiềm năng, lợi thế gì để phát triển du lịch?

Bà LÊ THỊ NGỌC LOAN: Tỉnh Đồng Nai mới sở hữu những lợi thế đặc sắc, nổi bật về tài nguyên thiên nhiên như: Vườn quốc gia Cát Tiên; Vườn quốc gia Bù Gia Mập; Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai; Thác Mai - bàu nước sôi; hồ Trị An... và các điểm đến khác tạo nên sự đa dạng, hấp dẫn. Đặc biệt, hệ thống sông ngòi lớn tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh phát triển các sản phẩm du lịch đường sông, kết nối các điểm tham quan ven sông, mang đến trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn. Ngoài ra, các ngành nghề truyền thống, di sản văn hóa - lịch sử như gốm Biên Hòa, đá Bửu Long, mộ cự thạch Hàng Gòn, Khu di tích Tà Thiết, Chiến khu Đ... được xác định là loại hình du lịch trọng tâm để đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Một trong ba định hướng lớn sau sáp nhập là tăng cường liên kết vùng, kết nối các điểm đến, sản phẩm du lịch đặc trưng để tạo thành chuỗi giá trị liên vùng, bổ trợ cho nhau. Ngành du lịch tỉnh sẽ tập trung phát triển các loại hình như du lịch sinh thái, du lịch văn hóa lịch sử, du lịch tâm linh, du lịch nông nghiệp, du lịch MICE (hội nghị, hội thảo kết hợp du lịch).

Bà có thể chia sẻ một số kết quả nổi bật về du lịch từ đầu năm đến nay?

Tính đến đầu tháng 11-2025, các khu du lịch của tỉnh Đồng Nai ước đón và phục vụ hơn 4,6 triệu lượt khách, đạt 88,6% kế hoạch năm 2025, trong đó có gần 120.000 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu dịch vụ du lịch đạt hơn 3.388 tỷ đồng, đạt 86,9% kế hoạch. Vừa qua, Vườn quốc gia Cát Tiên đã được Mạng lưới du lịch sinh thái châu Á trao tặng 4 giải thưởng danh giá trong khuôn khổ AEN International Ecotourism Awards 2025 (AEN-IEA 2025) - một trong những giải thưởng uy tín nhất khu vực nhằm tôn vinh các điểm đến du lịch sinh thái bền vững.

Bên cạnh đó, hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch được tăng cường nhằm liên kết vùng với TPHCM, Lâm Đồng để hình thành các tuyến du lịch “Một hành trình - Nhiều trải nghiệm”. Tỉnh đã tổ chức Tuần lễ du lịch - văn hóa Đồng Nai 2025 gắn với các sự kiện thể thao, lễ hội truyền thống và quảng bá đặc sản địa phương, thu hút đông đảo du khách. Các mô hình du lịch cộng đồng tại Tân Phú, Định Quán, Cát Tiên đã bước đầu hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Công tác chuyển đổi số và quản lý du lịch được chú trọng theo hướng xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh.

Sắp tới, hàng loạt dự án trọng điểm quốc gia như Sân bay quốc tế Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi vào hoạt động, ngành du lịch đã có kế hoạch gì để thu hút du khách?

Với hàng loạt dự án trọng điểm quốc gia sắp đi vào hoạt động là cơ hội vàng để du lịch Đồng Nai bứt phá và cất cánh. Ngành du lịch tỉnh đã lên kế hoạch đồng bộ để hút khách, giữ chân du khách dài ngày hơn, tập trung vào 4 nhóm giải pháp chiến lược để tối ưu hóa lợi thế từ các dự án hạ tầng như: Tập trung đẩy nhanh các dự án du lịch của tỉnh sớm đi vào khai thác để tạo đà phát triển cho ngành, xây dựng các khu du lịch tổng hợp chất lượng cao, gồm các khu nghỉ dưỡng, sân golf và khu vui chơi giải trí; phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù, khai thác lợi thế riêng có của từng vùng, tạo ra những sản phẩm độc đáo, mang đậm bản sắc địa phương, tour du lịch khám phá văn hóa các dân tộc thiểu số, các làng nghề truyền thống, chương trình trải nghiệm nông nghiệp công nghệ cao; xây dựng nền tảng số, hoàn thiện và phát triển dịch vụ du lịch thông minh, ứng dụng thực tế ảo và thực tế tăng cường (AR/VR) tại khu, điểm du lịch, ứng dụng công nghệ trong quản lý và quảng bá du lịch, tạo thuận lợi tối đa cho du khách và liên kết chuỗi giá trị liên vùng.

Hiện sở đang xây dựng một số sản phẩm, tour, tuyến du lịch điển hình như: Chương trình văn hóa - lịch sử - di sản kết nối các điểm đến Văn miếu Trấn Biên, Bảo tàng tỉnh, đền Nguyễn Hữu Cảnh, Khu danh thắng quốc gia Bửu Long, Chiến khu Đ, Khu di tích Tà Thiết, sóc Bom Bo; Chương trình du lịch sinh thái - khám phá Vườn quốc gia Bù Gia Mập, Vườn quốc gia Cát Tiên, Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai; Du lịch nông nghiệp gắn với trải nghiệm cụm du lịch sinh thái vườn Bình Lộc, du lịch cộng đồng xã Xuân Bắc; du lịch cộng đồng Tà Lài, sóc Bom Bo...

Định hướng phát triển du lịch của tỉnh trong thời gian tới ra sao, thưa bà?

Phát triển du lịch bền vững là mục tiêu trọng tâm và là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của ngành VH-TT-DL tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới. Mục tiêu là xây dựng một Đồng Nai mới tươi đẹp, nghĩa tình và phát triển bền vững. Ngành đã xác định rõ những định hướng lớn, tập trung vào sự hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo tồn văn hóa - di sản và bảo vệ môi trường.

Trong đó, trọng tâm là phát triển du lịch xanh và du lịch sinh thái dựa trên những lợi thế về rừng, sông, hồ của cả hai địa phương trước đây. Chú trọng công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản; nâng cao nhận thức cộng đồng, khuyến khích phát triển du lịch có trách nhiệm. Kết hợp du lịch với thể thao để tạo ra sản phẩm du lịch mới nhằm thu hút khách nội địa và quốc tế thông qua việc tổ chức giải thể thao quy mô cấp tỉnh, quốc gia; du lịch văn hóa lịch sử đặc sắc, phát triển thành sản phẩm du lịch độc đáo.

Tập trung kết nối các điểm đến, sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh Đồng Nai với TPHCM và các tỉnh miền Tây Nam bộ để tạo thành chuỗi giá trị liên vùng, bổ trợ cho nhau. Đồng thời, đẩy mạnh bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua các khóa tập huấn, nâng cao năng lực ngoại ngữ và kỹ năng mềm, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

PHÚ NGÂN thực hiện