TP Cần Thơ: Hướng tới trung tâm logistics hiện đại của vùng ĐBSCL

Là thành phố có vị trí chiến lược, trung tâm của khu vực ĐBSCL, TP Cần Thơ đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm logistics hiện đại, với tham vọng đến năm 2030 trở thành một “Hub logistics”.

TP Cần Thơ có hệ thống đường thủy nội địa nhiều tiềm năng

TP Cần Thơ sau khi sắp xếp, hợp nhất 3 địa phương (Cần Thơ cũ, Hậu Giang và Sóc Trăng) có tổng diện tích hơn 6.360km2 , dân số trên 4,1 triệu người, là đô thị loại I trực thuộc Trung ương. Với vai trò là trung tâm của vùng ĐBSCL, TP Cần Thơ được xác định là động lực tăng trưởng chủ đạo của vùng ĐBSCL, với vai trò là đầu mối giao thương, trung tâm dịch vụ - logistics - công nghiệp chế biến và kinh tế biển.

TP Cần Thơ hiện có hệ thống giao thông đa dạng gồm: đường thủy, đường bộ, đường hàng không; đóng vai trò trung tâm logistics kết nối giữa Cần Thơ với TPHCM, các tỉnh ĐBSCL và hành lang kinh tế quốc tế. Thành phố đang nắm giữ những lợi thế không thể phủ nhận là đầu mối trong khu vực, sở hữu quy hoạch đồng bộ cảng biển, cảng hàng không quốc tế và mạng lưới đường thủy nội địa giàu tiềm năng.

Bên cạnh những thuận lợi, tại Diễn đàn kinh tế thường niên TP Cần Thơ năm 2025, các chuyên gia chỉ ra rằng, thực trạng hạ tầng logistics của Cần Thơ còn nhiều khó khăn, thách thức, như: giao thông chưa đồng bộ, các tuyến cao tốc và đường thủy chưa được đầu tư hoàn chỉnh; luồng lạch ở các cửa sông, bờ biển bị bồi lắng khiến tàu lớn khó ra vào cảng; thiếu hệ thống kho bãi, phương tiện vận tải hiện đại; ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực logistics còn hạn chế… Chính vì vậy đã khiến chi phí logistics tăng cao, kéo theo giảm sức cạnh tranh của hàng hóa.

TS Lê Thanh Hòa, quyền Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội TP Cần Thơ cho biết: Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định mục tiêu đưa TP Cần Thơ trở thành trung tâm dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến và nông nghiệp công nghệ cao của vùng vào năm 2030. Đồng thời, nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 cũng nhấn mạnh một trong ba khâu đột phá là đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, bao gồm hạ tầng giao thông, hạ tầng số, các trung tâm logistics hiện đại gắn với cảng biển và cảng hàng không quốc tế. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để thành phố triển khai các giải pháp hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm logistics hiện đại vùng ĐBSCL.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết thêm, thành phố đang xây dựng lộ trình hành động cụ thể, quyết tâm thực hiện các khâu đột phá để đến năm 2030 trở thành một “Hub logistics” đa phương thức quốc tế. Trong đó, đột phá đầu tiên là phát triển hạ tầng đa phương thức, thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương để kiên quyết hoàn thành các tuyến cao tốc kết nối; ưu tiên nguồn lực để nghiên cứu, quy hoạch, đầu tư xây dựng trung tâm logistics cấp vùng gắn liền với hệ thống cảng biển, đường cao tốc và phát triển sân bay quốc tế Cần Thơ.

Song song đó, TP Cần Thơ sẽ ưu tiên tập trung vào các lĩnh vực logistics giá trị cao, có lợi thế. Cụ thể, thành phố sẽ kêu gọi và cam kết tạo điều kiện tối đa cho nhà đầu tư phát triển các dịch vụ hậu cần chuyên sâu cho nông sản; hệ thống kho lạnh thông minh; dịch vụ chiếu xạ và các dịch vụ khai báo hải quan, kiểm định tại chỗ; định hướng sẽ là nơi chế biến sâu, ứng dụng công nghệ cao để gia tăng giá trị cho các sản phẩm thủy sản và trái cây của toàn vùng. “TP Cần Thơ cam kết là người đồng hành, kiến tạo và hỗ trợ doanh nghiệp trong đầu tư phát triển logistics; rà soát, tháo gỡ triệt để những chính sách, thủ tục còn rườm rà, chưa phù hợp với tình hình mới của thành phố sau hợp nhất; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, thuận lợi, an toàn và thân thiện nhất cho các nhà đầu tư logistics”, ông Nguyễn Văn Khởi cho biết thêm.

