Lotte Mart bán nông sản “xanh” của Hoàng Anh Gia Lai

Mới đây, Lotte Mart Việt Nam đã mở rộng hợp tác với Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), phân phối thêm nhiều sản phẩm nông nghiệp xanh - bền vững, giàu dinh dưỡng vào hệ thống siêu thị trên toàn quốc. Theo đó, HAGL trở thành nhà cung cấp các sản phẩm tươi sống chất lượng cao cho hệ thống siêu thị, bao gồm: chuối, thịt heo ăn chuối, sầu riêng đông lạnh.

Trong tuần đầu mở bán, khách hàng khi mua sắm sản phẩm HAGL sẽ được hưởng chương trình khuyến mại, ưu đãi hấp dẫn

Đáng chú ý, các sản phẩm chuối cao nguyên Daily, chuối cao nguyên nhánh, thịt heo ăn chuối cao nguyên cùng các mặt hàng giới hạn như sầu riêng trái đông lạnh và sầu riêng khay đông lạnh được HAGL sản xuất riêng cho 365 FRESH của Lotte Mart, nhãn hàng riêng của hệ thống siêu thị này cho các mặt hàng thực phẩm tươi sống. Bên cạnh đó, siêu thị vẫn duy trì tiêu thụ các sản phẩm thương hiệu HAGL đã quen thuộc với khách hàng như chuối Bolaven và chuối HAHA.

Chuối và sầu riêng của HAGL được trồng ở cao nguyên Bolaven (Lào), cao nguyên Pleiku với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng bazan cho ra quả ngon hơn. Chuối có vị ngọt, thơm và dẻo hơn, trong khi sầu riêng lại béo ngậy với hương vị khác biệt và cả hai đều đạt tiêu chuẩn Global GAP.

Thịt heo ăn chuối của HAGL bán tại siêu thị LOTTE MART kỳ vọng sẽ được khách hàng ưa chuộng

Đặc biệt, thịt heo ăn chuối của HAGL được nuôi theo tiêu chuẩn “3 không”: Không kháng sinh - Không chất tăng trọng - Không đạm động vật, với thức ăn chủ yếu từ chuối kết hợp thảo mộc, mang đến chất lượng thịt thơm, mọng nước và an toàn cho sức khỏe.

Từ ngày 21-11, các sản phẩm nông nghiệp xanh - bền vững của HAGL được bày bán chính thức tại 4 siêu thị đầu tiên là Nam Sài Gòn, Gò Vấp, Tân Bình và Phú Thọ, với nhiều khuyến mại lớn và quà tặng hấp dẫn.

Cụ thể, từ ngày 21-11 đến 30-11, khách hàng được giảm tới 50% khi mua sản phẩm chuối và sầu riêng đông lạnh. Các mặt hàng thịt heo ăn chuối áp dụng mức giảm 20% từ ngày 21-11 đến 30-11.

Song song đó, khách hàng còn nhận nhiều quà tặng hấp dẫn khi mua nông sản HAGL tại các siêu thị. Tại Nam Sài Gòn (từ 21 đến 30-1) với hóa đơn từ 199.000đ sản phẩm HAGL sẽ được tặng 1 áo đội tuyển HAGL trị giá 200.000 đồng; Gò Vấp (21 đến 23-11) và Nam Sài Gòn (21 đến 30-11), khách hàng có hóa đơn từ 99.000 đồng sẽ được tham gia Vòng quay may mắn với 100% cơ hội trúng quà từ HAGL, như áo CLB HAGL, trái bóng CLB, túi tote, móc khóa và chuối cao nguyên.

Trong bối cảnh sức khỏe được đặt lên hàng đầu, người tiêu dùng, đặc biệt tại các đô thị lớn, ngày càng ưu tiên các sản phẩm xanh, sạch, an toàn và có nguồn gốc rõ ràng.