TP Cần Thơ: Thành lập Ban Cố vấn cho lãnh đạo thành phố

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết sẽ tập hợp các chuyên gia, nhà khoa học ở tất cả lĩnh vực để thành lập Ban Cố vấn hỗ trợ lãnh đạo thành phố.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại buổi làm việc ngày 11-11

Theo đó, tại buổi làm việc với lãnh đạo các trường đại học ngày 11-11, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết: “Thành phố sẽ mời các chuyên gia, nhà khoa học trên tất cả lĩnh vực, như kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao… để tham gia, thành lập Ban Cố vấn. Ban sẽ hỗ trợ lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố trong xây dựng các quyết sách, nghị quyết hoặc đề án, dự án để thực hiện các chiến lược phát triển thành phố trong thời gian tới”. Trên tinh thần cầu thị, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ mong muốn nhận được sự đóng góp ý kiến, kiến nghị tích cực từ các chuyên gia, nhà khoa học trong quản lý, chỉ đạo, điều hành về phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Theo lãnh đạo Sở KH-CN TP Cần Thơ, thành phố hiện có trên 10.000 người tham gia trong các lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Nếu tận dụng tốt nguồn lực tri thức quan trọng này sẽ góp phần thúc đẩy phát triển của TP Cần Thơ.

TINH ANH