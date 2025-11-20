Thiết bị y tế thông minh mở lối cho chăm sóc sức khỏe mới

Trong thập kỷ tới, thiết bị y tế được xem là một trong những động lực then chốt định hình lại hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn cầu. Từ robot phẫu thuật đến thiết bị đeo thông minh, công nghệ đang giúp ngành y dịch chuyển từ mô hình điều trị tại chỗ sang chăm sóc liên tục, lấy người bệnh làm trung tâm.

Theo báo cáo của Mercer Capital, doanh thu thiết bị y tế toàn cầu dự kiến tăng trung bình 6,3% mỗi năm trong giai đoạn 2024-2032, đạt hơn 887 tỷ USD vào năm 2032. Ở châu Á – Thái Bình Dương, giá trị thị trường thiết bị y tế năm 2023 đạt 111,93 tỷ USD, dự kiến tiếp tục tăng trưởng với tốc độ CAGR 6,8% và đạt 166,1 tỷ USD vào năm 2029.

Trong bối cảnh đó, các thiết bị thông minh hiện nay không chỉ thực hiện chức năng chẩn đoán hay điều trị, mà còn trở thành “nút kết nối dữ liệu” trong mạng lưới y tế. Internet of Medical Things (IoMT) giúp liên kết hàng triệu thiết bị cảm biến, máy đo huyết áp, đường huyết, nhịp tim với hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử. Dữ liệu thu thập liên tục được phân tích bằng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện sớm dấu hiệu bất thường, giúp bác sĩ can thiệp kịp thời.

Song song đó, các thiết bị đeo và cảm biến sinh học thế hệ mới đang mở rộng khả năng theo dõi sức khỏe tại nhà. Hệ thống đo đường huyết liên tục (CGM) hay cảm biến không xâm lấn giúp người bệnh kiểm soát chỉ số hàng ngày, giảm phụ thuộc vào bệnh viện. Ở mảng phẫu thuật, robot hỗ trợ can thiệp ít xâm lấn đang chứng minh hiệu quả trong việc rút ngắn thời gian hồi phục và giảm biến chứng.

Các tiến bộ này được thúc đẩy mạnh mẽ nhờ hạ tầng mạng 5G và hướng tới 6G – nền tảng truyền dữ liệu tốc độ cao, độ trễ thấp, giúp vận hành hàng nghìn thiết bị cùng lúc trong môi trường y tế.

Theo DKSH, xu hướng phát triển này cũng mở ra cơ hội thu hẹp khoảng cách tiếp cận y tế. Doanh nghiệp đang triển khai mô hình phân phối vệ tinh tại Thái Lan nhằm đưa thiết bị y tế đến vùng xa nhanh hơn, đồng thời ra mắt nền tảng kỹ thuật số PSPhere Lite+ hỗ trợ các chương trình chăm sóc bệnh nhân chi phí thấp. Đây được xem là hướng tiếp cận bền vững cho các nước đang phát triển trong khu vực, đồng thời nằm trong sứ mệnh “chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người - Healthcare for all” của DKSH.

Tại Việt Nam, DKSH nỗ lực nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho tất cả mọi người thông qua nhiều hoạt động khác nhau, đơn cử như chương trình thường niên trên toàn cầu Ngày Vì Sức Khỏe Người Bệnh (Patient Purpose Day).

