Tỉnh Đồng Nai: Hiệu quả phòng chống tội phạm từ cơ sở

Thời gian gần đây, nhiều nội dung tuyên truyền phòng chống tội phạm qua mạng xã hội của các xã, phường trở nên nhanh chóng và lan truyền mạnh mẽ nhờ cách thức đa dạng, dễ đọc, dễ hiểu; góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nói chung và khu vực giáp ranh với TPHCM nói riêng.

Qua ghi nhận của cơ quan chức năng, tình trạng mất an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn xảy ra phức tạp do đặc thù địa bàn rộng, dân cư đông đúc, nhiều khu công nghiệp. Trong bối cảnh thói quen tiếp cận thông tin của người dân đã thay đổi, công an các xã, phường đã chuyển bộ khá nhanh chóng trong tuyên truyền, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và bước đầu tạo được hiệu quả tích cực. Khác với cách đăng tải thông tin dàn trải, thông báo hay bản chụp văn bản cơ quan chức năng rồi đưa lên mạng xã hội Facebook, Zalo trước đây, thì nay là cách viết status (trạng thái trên mạng xã hội) ngắn gọn, trực tiếp xen lẫn hài hước. Qua đó đã lập tức thu hút sự quan tâm, theo dõi kỹ của người xem, giúp tăng hiệu quả tuyên truyền.

Hiện mỗi ngày, người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhận nhiều thông tin tuyên truyền ngắn gọn của công an các địa phương qua mạng xã hội. Ví dụ như nội dung khá ấn tượng: “Gửi các em học sinh yêu quý! Đến trường có thầy cô, về nhà có phụ huynh, ở xã có các chú công an. Bộ ba để mắt, để ý, chỉ sợ mỗi để… trong bụng”. Đoạn thông tin hàm ý khuyên các em học sinh chủ động nói ra các bất an, mối đe dọa xung quanh... nhằm chung tay phòng chống bạo lực học đường - vấn nạn đang gây bức xúc dư luận trong thời gian gần đây.

Các hoạt động tuyên truyền góp phần tạo nên kết quả tích cực trong công tác chung của công an Đồng Nai trong 6 tháng đầu năm 2025. Theo đó, tỷ lệ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội giảm 27,3% so với cùng kỳ năm 2024. Tính riêng tháng 10-2025, các lực lượng thuộc công an tỉnh Đồng Nai đã phá thành công 2 chuyên án, triệt xóa 2 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia; triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Ở khu vực giáp ranh các phường Dĩ An, Đông Hòa, Tân Đông Hiệp (TPHCM) cũng đa dạng các hình thức tuyên truyền đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là các hình thức trực quan sinh động trên mạng xã hội. Nhờ đó, thông tin chính thống đến trực tiếp người dân nhanh chóng, góp phần nâng cao nhận thức, cảnh giác, đẩy lùi tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, hoạt động băng nhóm. Tại khu vực giáp ranh phường Dĩ An, hoạt động tuần tra hàng ngày có sự phối hợp của các lực lượng công an, quân sự, đã giúp kiểm soát tốt an ninh trật tự. Mặt khác, mô hình “Hạt gạo trao đi - xanh đẹp phố phường” do cấp ủy, chính quyền cơ sở tổ chức để chăm lo cho các đối tượng yếu thế, gắn chặt hoạt động của hệ thống chính trị phường với người dân trên địa bàn, không chỉ tạo nên phong trào xây dựng tuyến phố văn minh, sạch đẹp mà còn hình thành “tai mắt”, giúp cơ quan chức năng kịp thời phát hiện hoạt động phạm pháp, ngăn chặn tội phạm. Cụ thể, từ ngày 1-7 đến 30-9-2025, phường Dĩ An phát hiện 50 vụ, 121 đối tượng mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; xử lý 56 vụ với 57 đối tượng sử dụng trái phép mua túy; lập biên bản 287 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, không để xảy ra các vụ việc phức tạp…

Việc đẩy mạnh và đa dạng các hình thức tuyên truyền phòng chống tội phạm tại các khu dân cư, qua mạng xã hội, vừa tiết kiệm vừa mang lại hiệu quả, có thể nhân rộng trên phạm vi cả nước.

XUÂN TRUNG