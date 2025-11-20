Tái khởi động Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ

Theo đó, các đại biểu đã thống nhất điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, gồm: vốn vay ODA của Chính phủ Hungary hơn 272 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương 1.334 tỷ đồng, vốn đối ứng từ ngân sách địa phương hơn 465 tỷ đồng. Đồng thời điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư do chênh lệch tỷ giá khoảng 344 tỷ đồng. Sau khi điều chỉnh chủ trương đầu tư, tổng mức đầu tư dự án là 2.071 tỷ đồng.

Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ được khởi công từ năm 2017 (đã đạt 82% khối lượng xây dựng) với tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 1.700 tỷ đồng từ nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Hungary và vốn đối ứng ngân sách. Dự án được kỳ vọng trở thành bệnh viện ung bướu lớn nhất và hiện đại nhất khu vực ĐBSCL, thế nhưng từ tháng 7-2022 đến nay, dự án đã phải tạm ngưng do kết thúc hiệp định vay vốn ODA.

Trước thực trạng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ cũ đang xuống cấp, quá tải trầm trọng, Chính phủ đã yêu cầu TP Cần Thơ phải tái khởi động dự án, xây dựng xong bệnh viện mới trong năm 2026 và đưa vào hoạt động phục vụ người dân từ đầu năm 2027. Ngoài ra, để giải quyết thực tế thiếu máy xạ trị tại bệnh viện, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo UBND TP Cần Thơ và Bộ Tài chính triển khai thủ tục để mua thêm máy xạ trị từ nguồn vốn dự phòng.

TINH ANH