NSƯT Vũ Luân xóa 5 MV với Hồng Loan; (S)TRONG Trọng Hiếu, Đàm Vĩnh Hưng trở lại với dự án mới

NSƯT Vũ Luân xóa 5 MV với Hồng Loan

Trưa 4-7, NSƯT Vũ Luân đã xóa 5 MV đóng chung với Hồng Loan - con gái cố NSƯT Vũ Linh trên YouTube gồm: Ngày không em, Những chuyến xe cuộc đời, Về thăm vựa lúa miền tây, 20 năm tình đẹp mùa chôm chôm.

Theo NSƯT Vũ Luân chia sẻ, đây là những MV do anh tự bỏ tiền ra thực hiện, tuy nhiên những ngày qua, khi bị nói nhờ Hồng Loan câu view, anh quyết tâm bỏ hết MV trên YouTube để bảo vệ danh dự.

NSƯT Vũ Luân và Hồng Loan. Ảnh: FBNS

(S)TRONG Trọng Hiếu tung MV Rise up underdog, Đàm Vĩnh Hưng thông báo “tin hỷ" với Việt Phương Thoa

Tối 3-7, (S)TRONG Trọng Hiếu tung MV Rise up underdog như một sự "tái sinh" sau 9 năm hoạt động nghệ thuật. Trong sản phẩm âm nhạc mới, giọng ca sinh năm 1992 kết hợp với những tên tuổi lớn: Scott Quinn (nhạc sĩ được đích thân BTS mời đồng sáng tác ca khúc A Brand New Day), LUAN (đạo diễn trình diễn của nhóm nhạc Boy Next Door) hay SaGan (đạo diễn từng kết hợp với Aespa, Teentop, Alexa, Blackswan)…

Hình ảnh gai góc, khác biệt của (S)TRONG Trọng Hiếu trong MV mới

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vừa thông báo trở lại với dự án mới mang tên - Trời ơi mình đã có vợ rồi, với sự góp mặt của dàn khách mời đặc biệt: Vũ Hà, Minh Dự, Hữu Đằng, Long Chun, Việt Phương Thoa...

Poster MV "Trời ơi mình đã có vợ rồi"

“Với bài hát sôi động, kiểu miền Tây thế này thì Hưng muốn làm một MV có nội dung giản dị, gần gũi với tất cả mọi người. Xem MV mọi người sẽ thấy giải trí và sẽ thấy những nhân vật trong này rất giống thực tế cuộc sống. Hi vọng mọi người sẽ thấy năng lượng tích cực, vui vẻ khi xem MV", Đàm Vĩnh Hưng cho biết.

MV Trời ơi mình đã có vợ rồi sẽ được phát hành vào 20 giờ ngày 9-7 trên kênh YouTube của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Tri ân khán giả, NSX Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 tung bản Live Performance Hỏa ca

Ngay khi phát sóng, tập 1 của chương trình đã đạt Top 1 Rating trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam, top 1 chủ đề thảo luận hot nhất mạng xã hội thuộc lĩnh vực âm nhạc (trong vòng 24 giờ sau khi công chiếu), top 2 tìm kiếm trên GoogleTrends Việt Nam, top 5 Trending YouTube với 3,8 triệu lượt xem (tính tới 19 giờ ngày 4-7.

"Hoả ca" ra mắt bản Live Performance rực "lửa"

Không chỉ tập 1 nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả, MV Hỏa Ca cũng nhận về vô vàn lời khen. Khi lời bài hát được phân chia đồng đều cho 33 anh tài. Trong gần 5 phút, mỗi anh tài đều có “đất” để thể hiện cá tính âm nhạc và tỏa sáng trong từng khung hình.

Diễn viên Diệu Nhi thử sức bình luận show hẹn hò

Diệu Nhi chính thức trở lại với vai trò ban bình luận của show hẹn hò - Đảo thiên đường, cùng với các nghệ sĩ nổi tiếng khác là ca sĩ Hari Won, ca sĩ Văn Mai Hương, đạo diễn Lê Hoàng, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Thảo Nhi Lê.

Diễn viên Diệu Nhi

Bên cạnh Diệu Nhi, Anh Tú Atus (ông xã Diệu Nhi) cũng tạo bất ngờ khi trình làng bộ ảnh mới với tạo hình ấn độc lạ từ trước đến nay.

Các thiết kế “đậm màu unisex” như đầm ôm, corset, sơ mi cổ đổ bay bổng... giúp nam diễn viên trở nên thu hút

Qua bộ ảnh mới đầy phá cách, Anh Tú Atus đã cho thấy một bản thân hoàn toàn khác, đầy sự mới mẻ. Đặc biệt nam nghệ sĩ đã “phá bỏ giới hạn” sau khi tham gia Anh trai “Say Hi”.

THU HƯƠNG