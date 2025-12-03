OCB triển khai gói tín dụng phục vụ nhu cầu sửa nhà đón Tết

Việc sửa sang, làm mới nhà cửa để đón năm mới từ lâu đã là một nét đẹp văn hóa của người Việt. Thấu hiểu nhu cầu này, ngân hàng Phương Đông (OCB) đã chính thức triển khai chương trình vay tiêu dùng sửa chữa nhà như một giải pháp hỗ trợ khách hàng trước áp lực chi phí cuối năm.

Với chính sách linh hoạt và nhiều ưu điểm nổi bật, gói vay mới của OCB nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng

Theo đó, với sản phẩm “Vay tiêu dùng sửa chữa nhà cửa”, OCB mang đến một giải pháp tài chính linh hoạt, thiết thực dành cho những ai muốn “làm mới tổ ấm” mà không bận tâm quá nhiều về vốn.

Đặc biệt, điểm nổi bật của sản phẩm mới này nằm ở sự kết hợp giữa tốc độ, sự linh hoạt và hàng loạt chính sách hỗ trợ tối đa. Không còn các thủ tục giấy tờ phức tạp, OCB đã tinh gọn quy trình tối đa, giúp khách hàng dễ dàng hoàn tất hồ sơ vay một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Cụ thể, thời gian phê duyệt và giải ngân hồ sơ được rút ngắn chỉ trong 48 giờ làm việc, một lợi thế vượt trội giúp khách hàng nhanh chóng triển khai kế hoạch sửa sang nhà cửa, đảm bảo kịp tiến độ hoàn thiện trước thềm năm mới. Nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu từ các khoản chi nhỏ đến dự án cải tạo lớn, OCB hỗ trợ cho vay lên đến 80% giá trị tài sản đảm bảo với hạn mức lên đến 10 tỷ đồng, thời gian vay tối đa lên đến 50 năm. Dù là sơn lại căn hộ nhỏ hay cải tạo toàn bộ ngôi nhà, khách hàng đều có thể lựa chọn gói vay phù hợp.

Bên cạnh đó, chính sách ân hạn gốc lên đến 12 tháng, linh hoạt lựa chọn các phương án trả gốc: 01 tháng/03 tháng và trả gốc bậc thang giúp giảm đáng kể áp lực tài chính ban đầu, tạo điều kiện để khách hàng chủ động chi tiêu cho việc sửa chữa, tân trang tổ ấm một cách dễ dàng và linh hoạt hơn, khi chi phí vật liệu, nội thất và nhân công tăng cao vào dịp cuối năm khiến một dự định tưởng chừng đơn giản như sơn sửa hay cải tạo phòng bếp có thể tiêu tốn từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.

Chị Thu Hoài (phường Cầu Giấy, Hà Nội), một khách hàng vừa hoàn tất việc sửa sang nhà cửa chia sẻ: “Cuối năm bao nhiêu thứ phải lo, nghĩ đến sửa nhà cũng thấy áp lực. Nhưng nhờ được tư vấn gói vay của OCB với thủ tục nhanh gọn và chính sách ân hạn hợp lý, vợ chồng tôi đã mạnh dạn ‘thay áo mới’ cho cả ngôi nhà. Giờ đây, nhìn tổ ấm khang trang, ấm cúng hơn để đón Tết, cả gia đình ai cũng thấy phấn khởi hơn rất nhiều.”

Đại diện khối bán lẻ của OCB nhấn mạnh: “Với OCB, mỗi khoản vay không chỉ là giao dịch tài chính, mà chính là sự đồng hành để biến kế hoạch của bạn thành hiện thực. OCB luôn nỗ lực mang đến những giải pháp tài chính gần gũi và thiết thực nhất. Bởi chúng tôi hiểu rằng, một tổ ấm khang trang là nền tảng vững chắc của hạnh phúc và sự thành công. Hỗ trợ khách hàng hoàn thiện ngôi nhà của mình cũng là góp phần tạo nên những cái Tết trọn vẹn hơn.”

VIỆT NGUYỄN