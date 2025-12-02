Ông Nguyễn Văn Dưng làm Chủ tịch Hội SJA

Đại hội đại biểu bất thường lần I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TPHCM (SJA) đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 50 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 17 ủy viên. Ông Nguyễn Văn Dưng được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Ban Chấp hành SJA nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội

Đại hội đại biểu bất thường lần I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 của SJA diễn ra trong bối cảnh TPHCM đang vận hành theo mô hình hành chính mới sau khi hợp nhất địa giới với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, SJA đã đạt nhiều thành quả đáng ghi nhận, đó là nguồn nhân lực được đào tạo, các chi hội được thành lập và hoạt động thiện nguyện lan tỏa. SJA cũng thúc đẩy chuẩn hóa tay nghề thợ kim hoàn, nâng cao chất lượng đào tạo và tạo sự tương đồng về kỹ năng giữa các địa bàn.

Đại hội bất thường SJA

Trong giai đoạn mới, SJA hướng tới tăng cường hợp tác quốc tế, cập nhật kỹ thuật chế tác tiên tiến và mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hội đặt mục tiêu xây dựng TPHCM trở thành trung tâm đào tạo, chế tác và thương mại trang sức hàng đầu của vùng kinh tế phía Nam.

Đại hội đã thông qua báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng thời thảo luận và thống nhất phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các văn kiện quan trọng, bao gồm Điều lệ Hội sửa đổi, quy chế hoạt động và nghị quyết Đại hội, đều được thông qua với sự thống nhất cao.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 50 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 17 ủy viên. Ông Nguyễn Văn Dưng được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

