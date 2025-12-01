Công bố 250 doanh nghiệp thuộc các hạng mục vào chung khảo VLCA 2025

Sau khi chấm sơ khảo và được Big 4 soát xét độc lập, Ban Tổ chức Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2025 (VLCA) đã công bố danh sách doanh nghiệp lọt vào vòng chung khảo, bao gồm 250 doanh nghiệp thuộc các hạng mục.

OCB có Báo cáo thường niên vào vòng chung khảo VLCA 2025 thuộc nhóm ngành tài chính

Năm nay, cơ cấu ba giải thưởng chính gồm Báo cáo thường niên, Quản trị công ty và Báo cáo phát triển bền vững tiếp tục được duy trì. Đáng chú ý, hạng mục Báo cáo phát triển bền vững được tách thành hai nhóm ngành – tài chính và phi tài chính – với hệ thống thang điểm riêng, phản ánh xu hướng Chính phủ thúc đẩy thực hành phát triển bền vững và yêu cầu doanh nghiệp tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Báo cáo thường niên: 97 doanh nghiệp vào chung khảo

Ở hạng mục Báo cáo thường niên, doanh nghiệp niêm yết được chia thành hai nhóm tài chính và phi tài chính. Báo cáo phải thuộc năm tài chính 2024, công bố đúng hạn và không vi phạm công bố thông tin ở mức “cảnh báo” trở lên trong giai đoạn từ 1-1-2024 đến thời điểm xét trao giải 2025.

Kết quả chấm sơ khảo cho thấy 97 doanh nghiệp có báo cáo thường niên nổi bật được đưa vào vòng chung khảo, gồm 23 doanh nghiệp tài chính và 74 doanh nghiệp phi tài chính. Viện Thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam (VIOD) đảm nhiệm chấm sơ khảo; Big 4 gồm Deloitte, Ernst & Young, KPMG và PwC thực hiện soát xét độc lập trước khi HOSE và HNX thẩm định lần cuối. Quy trình nhiều tầng nấc giúp đảm bảo tính khách quan, minh bạch và nhất quán của kết quả.

Quản trị công ty: 107 doanh nghiệp được chọn

Hạng mục Quản trị công ty áp dụng cho các doanh nghiệp niêm yết thuộc bộ chỉ số VNX Allshare kỳ tháng 4-2025, chia theo nhóm vốn hóa. Tổng cộng 107 doanh nghiệp được chọn vào vòng chung khảo, gồm 35 doanh nghiệp vốn hóa lớn, 36 doanh nghiệp vốn hóa vừa và 36 doanh nghiệp vốn hóa nhỏ.

Việc đánh giá dựa trên hệ thống tài liệu công bố rộng rãi đến ngày 30-4-2025, bao gồm báo cáo thường niên, báo cáo quản trị công ty, báo cáo phát triển bền vững, điều lệ, quy chế quản trị và tài liệu đại hội đồng cổ đông. Điểm số sơ khảo do nhóm chuyên gia độc lập của VIOD thực hiện và được Big 4 soát xét.

Báo cáo phát triển bền vững: 46 doanh nghiệp vào chung khảo

46 doanh nghiệp vượt qua sơ khảo để vào vòng chung khảo, gồm 18 doanh nghiệp tài chính và 28 doanh nghiệp phi tài chính. Chấm điểm do các chuyên gia của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA) đảm nhiệm.

Năm 2025, Ban Tổ chức tiếp tục duy trì tiêu chí đánh giá liên quan đến giảm phát thải khí nhà kính – yếu tố ngày càng được nhấn mạnh trong chiến lược quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu và cam kết đưa phát thải ròng về 0 vào năm 2050. Đây cũng là căn cứ để xét giải thưởng dành cho doanh nghiệp thực hiện tốt quản lý phát thải, từ đó khuyến khích doanh nghiệp niêm yết nâng cao trách nhiệm môi trường và đầu tư dài hạn cho các sáng kiến xanh.

Lễ trao giải VLCA 2025 sẽ được diễn ra vào ngày 3-12-2025 tại khách sạn Sheraton Sài Gòn với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các tổ chức trực thuộc, Ủy viên Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, các đối tác tổ chức VLCA 2025 (Báo Tài chính Đầu tư, CTCP Quản lý Quỹ Dragon Capital Việt Nam), các công ty Chứng khoán, Công ty Quản lý Quỹ và các Doanh nghiệp niêm yết.

