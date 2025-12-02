Thông tin kinh tế

AEON Việt Nam khai trương mô hình siêu thị tinh gọn đầu tiên tại phía Đông TPHCM

AEON Việt Nam vừa đưa vào hoạt động Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị tinh gọn AEON Bình Dương Midori Park tại Midori Park Square (phường Bình Dương, TPHCM).

Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị tinh gọn AEON Bình Dương Midori Park tại Midori Park Square có không gian rộng hơn 2.800m2 được bố trí thành 2 khu vực gồm Trung tâm Bách hóa Tổng hợp & Siêu thị tinh gọn và khu ẩm thực Delica, hướng đến phục vụ nhu cầu mua sắm hằng ngày, qua đó góp phần nâng tầm phong cách sống của khách hàng địa phương. Mô hình này được tập đoàn ra mắt lần đầu tại Hà Nội vào năm 2022, và AEON Bình Dương Midori Park được xem là bước tiến tiếp theo trong lộ trình mở rộng mô hình này tại Việt Nam.

Mô hình mới hướng đến 3 giá trị chính: sự tiện lợi với dịch vụ chuyên nghiệp, thanh toán không tiền mặt và thiết kế tối ưu; sản phẩm chất lượng cao, nguồn gốc rõ ràng, đặc biệt nhóm hàng tươi sống; và tiêu dùng bền vững thông qua sản phẩm hữu cơ, bao bì thân thiện môi trường cùng các sáng kiến hỗ trợ lựa chọn xanh.

Để nâng cao trải nghiệm mua sắm, AEON Bình Dương Midori Park ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ như cân AI, locker Face ID và hệ thống POS đồng bộ giúp rút ngắn thời gian thanh toán.

Khu Kiosk chọn món tự động và quầy thanh toán nhanh SSC cũng được triển khai, mang lại hành trình mua sắm liền mạch và thuận tiện cho khách hàng.

HOÀN LÊ

