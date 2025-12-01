Coca-Cola Việt Nam tôn trọng phán quyết của tòa án về vấn đề liên quan đến thuế

Liên quan đến phán quyết của tòa án về quyết định truy thu thuế, Coca-Cola Việt Nam cho biết sẽ tôn trọng quy trình xét xử và phán quyết của Tòa án nhân dân TPHCM.

Vụ kiện của Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam (CCBVL) bắt nguồn từ quyết định của cơ quan thuế về việc truy thu và xử phạt hơn 821 tỷ đồng. Doanh nghiệp vừa có thông báo chính thức liên quan đến việc bị Tòa án nhân dân TPHCM bác đơn kiện, giữ nguyên quyết định truy thu và xử phạt hơn 821 tỷ đồng của Cục Thuế (trước đây là Tổng cục Thuế).

Theo đó, CCBVL cho biết sẽ tôn trọng quy trình xét xử và phán quyết của Tòa án nhân dân TPHCM trong việc giải quyết vấn đề liên quan đến thuế. Đồng thời cho biết đang phối hợp cùng các cố vấn pháp lý để xác định các kế hoạch hành động tiếp theo của vụ việc trong khi vẫn đảm bảo tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ thuế và pháp luật hiện hành.

Thông báo nhấn mạnh thêm hoạt động kinh doanh tại Việt Nam đồng bộ và nhất quán với các nguyên tắc kinh doanh toàn cầu của Coca-Cola, duy trì các chuẩn mực đạo đức và thông lệ ngành được công nhận, bao gồm việc sử dụng hợp lý các chi phí kinh doanh hợp lệ và được khấu trừ.

Coca-Cola hoạt động tại Việt Nam từ năm 1994, là một trong những doanh nghiệp Mỹ đầu tiên đến đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam, ngay sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Nhà sản xuất nước giải khát này hiện tạo ra hàng nghìn việc làm và xây dựng mối quan hệ bền vững với các cộng đồng địa phương, bao gồm khoản đầu tư 136 triệu USD vào nhà máy mới vừa khánh thành tại tỉnh Tây Ninh. Nhà máy mới có tổng diện tích 19 ha, quy mô lớn nhất trong số 3 cơ sở sản xuất của Coca-Cola tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, CCBVL còn thể hiện sự cam kết phát triển bền vững thông qua nhiều hoạt động tập trung vào cải tiến bao bì, quản lý hiệu quả nguồn nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy nông nghiệp bền vững và hỗ trợ cộng đồng.

Nhiều gói tài trợ không hoàn lại cho Việt Nam lên đến hàng triệu USD thông qua các đối tác chiến lược như WWF, IUCN, UNDP, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhằm triển khai các chương trình bảo vệ môi trường, cứu trợ thiên tai và phát triển cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng sống cũng như thúc đẩy phát triển bền vững tại địa phương.

THÁI HÙNG