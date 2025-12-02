Khám phá Côn Đảo dễ dàng hơn với ưu đãi vé 0 đồng của Vietjet

Chào mừng các chuyến bay kết nối Hà Nội, TPHCM – Côn Đảo được Vietjet khai thác trở lại từ 3-12-2025, Vietjet dành tặng khách hàng ưu đãi “3 ngày vàng” hấp dẫn với vé 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí) áp dụng từ nay đến 4-12-2025. Vé được mở bán trên www.vietjetair.com và ứng dụng Vietjet Air với thời gian bay linh hoạt từ 4-12-2025 đến 28-3-2026 (*).

Theo đó, Vietjet phục vụ các chuyến bay với tần suất 01 chuyến khứ hồi mỗi ngày. Cụ thể, chuyến bay khởi hành từ TPHCM lúc 11g00, hạ cánh tại Côn Đảo lúc 11g40; ở chiều ngược lại, chuyến bay khởi hành từ Côn Đảo lúc 09g20 và hạ cánh tại TPHCM lúc 10g05. Đối với đường bay Hà Nội – Côn Đảo, chuyến bay khởi hành từ Hà Nội lúc 6g45, hạ cánh tại Côn Đảo lúc 8g55; ở chiều ngược lại, chuyến bay khởi hành từ Côn Đảo lúc 12g05 và hạ cánh tại Hà Nội lúc 14g20.

Từ 15-12-2025, các đường bay sẽ tăng tần suất lên 02 chuyến khứ hồi mỗi ngày, thêm nhiều lựa chọn di chuyển thuận tiện cho người dân và du khách.

Côn Đảo là điểm đến lý tưởng cho những ai tìm sự yên tĩnh và muốn khám phá vẻ đẹp thiên nhiên còn nguyên sơ. Không chỉ cuốn hút bởi biển trong, rừng xanh và nhịp sống chậm, nơi đây còn lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử quan trọng, giúp du khách hiểu sâu hơn về một giai đoạn đặc biệt của đất nước.

Để hành trình đến điểm đến đặc biệt này thêm thuận tiện, Vietjet khai thác đội máy bay hiện đại, dịch vụ chất lượng và chính sách giá hợp lý, mang đến trải nghiệm bay thoải mái cho hành khách khi đến với Côn Đảo – vùng đất giàu lịch sử và sở hữu cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp.

(*) Ưu đãi không áp dụng cho một số giai đoạn bay cao điểm. Vui lòng tham khảo tại https://www.vietjetair.com/vi/news/khuyen-mai-1697696806643/quy-dinh-ve-cac-chuong-trinh-khuyen-mai-khong-ap-dung-vao-cac-ngay-le-cao-diem-1754365422225