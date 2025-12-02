Thông tin kinh tế

Meliá Hotels International chào đón mùa lễ hội bằng chuỗi sự kiện và hoạt động ẩm thực

Meliá Hotels International, tập đoàn khách sạn hàng đầu đến từ Tây Ban Nha, chính thức khởi động mùa lễ hội bằng chuỗi sự kiện và hoạt động ẩm thực – giải trí được tổ chức đồng loạt tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng của tập đoàn trên cả nước. 

Một góc không gian trải nghiệm ẩm thực tại Meliá Hồ Tràm Beach Resort
Năm nay, Việt Nam trở thành điểm đến nổi bật của hệ thống Meliá tại châu Á, mang đến cho du khách một mùa lễ hội rực rỡ và đáng nhớ.

Tại Meliá Hồ Tràm Beach Resort, mùa lễ hội mở màn từ ngày 6-12-2025 với lễ thắp sáng cây thông Noel, âm nhạc Giáng sinh và các tiết mục biểu diễn nhạc sống mang đậm không khí mùa lễ hội.

Tại Villa Le Corail Nha Trang, không khí lễ hội mang sắc thái lãng mạn qua chương trình “A Moment of Miracles”, kết hợp tiệc tối mùa lễ hội dành cho hai người, cocktail trước bữa tối và liệu trình spa 90 phút.

Trong khi đó, Meliá Vinpearl Huế mang đến trải nghiệm nhẹ nhàng và tinh tế hơn với tiệc trà Festive High Tea tại Zenith Sky Bar và thực đơn lễ hội 6 món tại nhà hàng Alma.

Tại khách sạn Sol by Meliá Phu Quoc và Meliá Hà Nội cũng có nhiều hoạt động mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho du khách.

THÁI HOÀN

