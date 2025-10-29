Ofi Việt Nam thúc đẩy ngành điều phát triển bền vững

Trong khuôn khổ Hội nghị Điều Quốc tế Việt Nam 2025, diễn ra từ 27 đến 29-10-2025 (tại Hà Nội), Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) đã vinh danh Ofi vì những đóng góp bền bỉ trong việc nâng tầm hạt điều Việt Nam trên thị trường thế giới.

Nông dân được trao tặng cây điều giống chất lượng cao từ Ofi Việt Nam. ( Ảnh: Tài Lộc)

Ông Ashok Krishen, Tổng Giám đốc ngành hàng Hạt toàn cầu của Ofi (olam food ingredients), được trao Giải thưởng Trống Đồng VINACAS 2025, ghi nhận nỗ lực hợp tác giữa doanh nghiệp, nông dân,… nhằm củng cố vị thế dẫn đầu của ngành điều Việt Nam. Ông nhấn mạnh: “Việt Nam không chỉ là quốc gia sản xuất hàng đầu, mà là nguồn cảm hứng về tinh thần đổi mới, tận tâm và phát triển bền vững”.

Theo ông Phạm Văn Công, Chủ tịch VINACAS, hơn ba thập kỷ qua, Ofi là đối tác chiến lược, liên tục đầu tư công nghệ, nâng chuẩn chất lượng và phát triển bền vững. Ofi góp phần quan trọng đưa Việt Nam giữ vững vị thế nước xuất khẩu điều nhân lớn nhất thế giới suốt 18 năm liền, chiếm hơn 80% sản lượng toàn cầu.

Ông Nguyễn Minh Họa, Phó Chủ tịch VINACAS trao giải thưởng cho ông Ashok Krishen, Tổng Giám đốc ngành hạt toàn cầu của Ofi. ( Ảnh: Tài Lộc)

Sau hơn 28 năm hoạt động, Ofi hiện vận hành 5 nhà máy chế biến tại Đồng Nai, Đắk Lắk, Gia Lai và hợp tác cùng hơn 3.000 hộ nông dân, cung cấp sản phẩm đạt chuẩn quốc tế cho hơn 40 thị trường. Doanh nghiệp cũng triển khai nhiều chương trình cộng đồng và mục tiêu giảm 50% phát thải khí nhà kính trước năm 2030, phù hợp chiến lược phát triển bền vững “Choices for Change”.

Giải thưởng của VINACAS được xem là minh chứng cho vai trò tiên phong của Ofi trong hành trình nâng tầm giá trị hạt điều Việt Nam, khẳng định uy tín của sản phẩm “Made in Vietnam” trên bản đồ nông sản thế giới.

H.L