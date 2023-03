Ông Nguyễn Đức Chung nhận 2,6 tỷ đồng “cảm ơn” trong vụ án cây xanh tại Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ nâng khống giá cây xanh ở Hà Nội và đề nghị truy tố bị can Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội) cùng 14 cá nhân khác về 4 tội danh.

Bị can Nguyễn Đức Chung bị đề nghị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo cơ quan điều tra, với cương vị Chủ tịch UBND TP Hà Nội, bị can Nguyễn Đức Chung đã trực tiếp can thiệp, chỉ đạo xuyên suốt quá trình trồng mới, chăm sóc, cắt tỉa cây xanh trên địa bàn thành phố. Đầu năm 2016, bị can Nguyễn Đức Chung yêu cầu tạm dừng việc đấu thầu tại các quận, huyện và thu gọn đầu mối trồng cây xanh về Sở Xây dựng TP Hà Nội.

Tại nhiều cuộc họp với các đơn vị liên quan, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo áp dụng hình thức đặt hàng việc trồng cây xanh dù việc này có thể thực hiện thông qua đấu thầu. Quá trình chỉ đạo, bị can Chung cho phép các đơn vị vừa thực hiện, vừa hoàn thiện thủ tục hồ sơ.

Cơ quan điều tra cho rằng, bị can Nguyễn Đức Chung có mối quan hệ quen biết, thân thiết với Bùi Văn Mận (Giám đốc Công ty Sinh Thái Xanh) nên tháng 3-2016, khi ông Mận đang trốn nợ tại tỉnh Lâm Đồng, bị can Chung đã gọi điện cho người này ra Hà Nội để làm cây xanh.

Bị can Nguyễn Đức Chung sau đó chỉ đạo mang tính áp đặt đối với Giám đốc Sở Xây dựng và Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng đặt hàng trực tiếp với doanh nghiệp của ông Mận. Quá trình thực hiện các đơn đặt hàng với Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội, Công ty Sinh Thái Xanh đã tổ chức thực hiện trồng cây xanh theo chỉ đạo của bị can Nguyễn Đức Chung.

Các bị can thuộc Công ty Công viên cây xanh, Công ty Sinh Thái Xanh, Ban duy tu các công trình kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng, Công ty VVFC và VFS đã thông đồng với nhau, nâng khống giá cây xanh, ban hành chứng thư thẩm định giá bằng với giá đã được nâng khống. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, sai phạm của các bị can đã tạo điều kiện cho Công ty Công viên cây xanh và Công ty Sinh Thái Xanh chiếm đoạt, thu lời bất chính, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 34,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, sau khi được bị can Nguyễn Đức Chung tạo điều kiện thực hiện dự án trồng cây xanh, Bùi Văn Mận khai đã chi 1,2 tỷ đồng để bị can Chung tài trợ trồng cây ở một trường mầm non và tại nhà bố đẻ của bị can Chung.

Trong quá trình điều tra, bị can Vũ Kiên Trung (Chủ tịch Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội) còn khai từ năm 2016 đến 2020, sau khi nhận được tiền do Nguyễn Tuấn Nghĩa (Chủ tịch Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội) chuyển lại, ông Vũ Kiên Trung đã chi 2,6 tỷ đồng cho bị can Nguyễn Đức Chung vào các dịp lễ, tết. Tuy nhiên, bị can Nguyễn Đức Chung phủ nhận các lời khai này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cho rằng, bị can Nguyễn Đức Chung với tư cách là Chủ tịch UBND Hà Nội, là cán bộ lãnh đạo cao cấp, không những không đảm bảo tính công minh, liêm chính, mà vì động cơ cá nhân đã dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt.

Kết luận điều tra nêu và cho rằng quá trình điều tra, bị can Nguyễn Đức Chung khai báo quanh co, chối tội, đổ lỗi cho người khác. Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị các cơ quan truy tố, xét xử xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung.