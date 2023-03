Khởi tố ông Nguyễn Đức Chung trong vụ án cây xanh Hà Nội

Chiều 22-3, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an thông tin, liên quan tới vụ án Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng TP Hà Nội, Công ty Cây xanh Hà Nội; Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố ông Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội).

Theo đó, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị khởi tố để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Đây là diễn biến mới nhất liên quan tới vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng TP Hà Nội, Công ty Cây xanh Hà Nội và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan.

Kết quả điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, ông Nguyễn Đức Chung đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định của Nhà nước để Công ty Sinh Thái Xanh, Công ty Cây xanh Hà Nội và Nguyễn Tuấn Nghĩa (là các công ty, cá nhân có mối quan hệ thân thiết với Nguyễn Đức Chung) được UBND TP Hà Nội chỉ định đặt hàng, thực hiện công tác trồng cây trên địa bàn TP Hà Nội trong thời gian từ năm 2016 đến 2018; từ đó hưởng lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước. Hành vi trên của ông Nguyễn Đức Chung được xác định đã phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Chung về tội danh trên. Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.