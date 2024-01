Ông Trương Tấn Sơn giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Long An

Ngày 2-1, tại Long An, UBND tỉnh Long An tổ chức Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Đến dự có ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM và lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An, lãnh đạo sở ngành liên quan.