OPPO Find N3 đạt giải "Sản phẩm vừa ra mắt ghi dấu ấn Sáng tạo"

Giải thưởng diễn ra trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023, do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia thực hiện, dưới sự chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Qua sự kiện này, sản phẩm OPPO Find N3 vinh dự nhận giải thưởng tại hạng mục "Sản phẩm vừa ra mắt ghi dấu ấn Sáng tạo" thuộc giải thưởng Better Choice Awards 2023. Đây là giải thưởng vinh danh những giá trị đổi mới sáng tạo được áp dụng trên các sản phẩm mới vừa ra mắt, do người tiêu dùng và Hội đồng Đổi mới sáng tạo của Better Choice Awards lựa chọn.

Danh sách đề cử được lựa chọn kỹ càng từ đội ngũ gần 20 nhà báo, chuyên gia công nghệ đến từ những tờ báo lớn và uy tín tại Việt Nam. Các chuyên gia trực tiếp trải nghiệm những sản phẩm, để có được cái nhìn công tâm nhất từ góc độ báo chí, đánh giá tính khả thi của các sản phẩm Đổi mới sáng tạo khi áp dụng vào thực tế.

OPPO Find N3 gây bất ngờ khi nhanh chóng vươn lên vị trí dẫn đầu ngay khi vừa ra mắt, với gần 50.000 lượt bình chọn. Kết quả, vượt qua gần 20 thương hiệu sản phẩm khác, OPPO Find N3 được đánh giá mang đến những lợi ích và giá trị thiết thực cho người tiêu dùng, nhận được giải thưởng tại hạng mục này.

Với định vị “Bậc thầy gập mở", Find N3 là mẫu smartphone gập tốt và thú vị nhất của OPPO, sở hữu hàm lượng công nghệ cao và tái định nghĩa chuẩn mực về chiếc smartphone gập thấu hiểu người dùng. Đây cũng là smartphone gập ngang đầu tiên OPPO thương mại hoá toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

Find N3 sở hữu thiết kế mỏng nhẹ sang trọng, trang bị công nghệ bản lề uốn tầng tiên tiến, hệ thống 3 camera chính đẳng cấp và trải nghiệm toàn diện với hệ điều hành ColorOS for Find N3. Thiết bị được thương mại hoá rộng rãi góp phần thúc đẩy thị phần smartphone gập, đồng thời mang đến cho người dùng nhiều lựa chọn với chất lượng và trải nghiệm hoàn thiện hơn.