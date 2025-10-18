Pantene giới thiệu bộ sản phẩm phục hồi tóc chuyên sâu

Pantene chính thức giới thiệu dòng sản phẩm dưỡng tóc chuyên sâu mới: Kem ủ tóc Serum và Mặt nạ ủ tóc Chuyên sâu Pantene Miracles, giải pháp giúp phục hồi mái tóc đã hư tổn suốt 3 năm.

Điểm khác biệt của sản phẩm mới là các hạt ngọc Pro-V tan chảy, có thể nhìn thấy được. Các hạt Pro-V chứa hàng triệu phân tử Pro-Vitamin B5 kết hợp cùng 5 lần lipid, giúp lưu giữ trọn vẹn nguồn dưỡng chất cho đến khi sử dụng. Đồng thời, sản phẩm còn mang lại hương thơm đa tầng, sang trọng.

Tại sự kiện “Phép màu của sự tan chảy” tổ chức tại Trung tâm thương mại Thiso Mall, thương hiệu mang đến hành trình trải nghiệm đa giác quan cho người tiêu dùng. Người tham dự được tìm hiểu về công nghệ và mùi hương của sản phẩm qua các minigame, đồng thời được soi tóc và da đầu, tạo kiểu tóc miễn phí.

Chuỗi sự kiện diễn ra từ 17-10 đến 19-10, với sự tham gia đặc biệt của hai nghệ sĩ Orange (vào 18-10) và Anh Tú Atus (vào 19-10), mang đến những giây phút tương tác gần gũi và bùng nổ cho khán giả bên cạnh những hoạt động hấp dẫn của chương trình.

KIỀU HƯƠNG