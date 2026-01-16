Petrolimex Sài Gòn đảm bảo nguồn xăng dầu Tết Bính Ngọ

Tổng doanh thu Petrolimex Sài Gòn năm 2025 đạt hơn 19.800 tỷ đồng, tương đương 121% kế hoạch; đồng thời cam kết cung ứng đủ xăng dầu cao điểm Tết Bính Ngọ

Ngày 16-1, Công ty TNHH MTV Petrolimex Sài Gòn (gọi tắt Petrolimex Sài Gòn) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Hội nghị đại biểu người lao động năm 2026.

Hội nghị có sự tham dự của ông Võ Hồng Sơn, Trưởng đại diện Văn phòng Bộ Công thương khu vực phía Nam; bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM.

Khách đổ xăng E10 tại cây xăng Petrolimex trên đường Phạm Hồng Thái, phường Bến Thành, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo ông Võ Văn Tân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty Petrolimex Sài Gòn, năm 2025 là dấu mốc đặc biệt khi đơn vị kỷ niệm 50 năm thành lập (17-9-1975 – 17-9-2025), đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; đồng thời hoàn tất sáp nhập hai chi nhánh Petrolimex Vũng Tàu và Petrolimex Bình Dương, chính thức hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV Petrolimex Sài Gòn. Công ty cũng tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch Petrolimex Sài Gòn Võ Văn Tân (thứ 3 từ phải sang) trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc

Báo cáo công tác xây dựng Đảng cho thấy Đảng bộ Petrolimex Sài Gòn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, kết nạp thêm 18 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên lên 533 đồng chí, trong đó nữ chiếm 26%.

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty đảm bảo an toàn tuyệt đối, giữ vững an ninh năng lượng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu xăng dầu cho TPHCM và khu vực phía Nam. Sản lượng qua kho đạt kỷ lục 6,5 triệu m³/tấn, vượt 108% kế hoạch năm; sản lượng xuất bán trực tiếp đạt hơn 1,18 triệu m³/tấn, bằng 104% kế hoạch, trong đó bán lẻ đạt 646.000 m³/tấn. Đáng chú ý, Petrolimex Sài Gòn triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 từ ngày 1-8-2025 và thực hiện pha chế nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) trên toàn hệ thống.

Tổng doanh thu năm 2025 đạt hơn 19.800 tỷ đồng, tương đương 121% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 102% kế hoạch. Sau sáp nhập, mạng lưới bán lẻ của công ty nâng lên 138 cửa hàng xăng dầu, trong đó có 5 cửa hàng mới đưa vào hoạt động.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Phạm Văn Thanh (đứng giữa) trao Danh hiệu Chiến sĩ thi đua và Bằng khen của Ủy ban Quản lý Vốn nhà nước tại doanh nghiệp tới lãnh đạo các thành viên thuộc Tập đoàn

Phát biểu chỉ đạo, ông Phạm Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đánh giá cao những kết quả nổi bật của Petrolimex Sài Gòn, đặc biệt là việc tinh gọn bộ máy nhanh, sản lượng dẫn đầu toàn ngành, sản lượng qua kho đạt mức cao nhất trong 50 năm.

Chủ tịch HĐQT Petrolimex yêu cầu các ban chức năng hỗ trợ tối đa cho đơn vị, đồng thời giao nhiệm vụ năm 2026 tập trung đảm bảo an toàn, phòng cháy chữa cháy, cung ứng đủ xăng dầu phục vụ cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ, mở rộng kinh doanh xăng sinh học, phát triển hệ thống bán lẻ và đẩy mạnh chuyển đổi số.

THI HỒNG