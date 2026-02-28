Sáng cuối tuần, giá vàng bật tăng 3 - 3,3 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước sáng nay, 28-2, bật tăng mạnh, sau khi đi ngang trong phiên liền trước ngay sau ngày Vía Thần Tài.

Giá vàng bật tăng 3-3,3 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý cùng tăng 3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 184 triệu đồng/lượng mua vào và 187 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng được Tập đoàn Phú Quý tăng 3,3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 183,8 triệu đồng/lượng mua vào và 186,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng 3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 183,8 triệu đồng/lượng mua vào và 186,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, hiện giá vàng nhẫn 9999 chỉ còn thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 200.000 đồng/lượng

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á ngày cuối tuần 28-2 (giờ Việt Nam) lên 5.278,51 USD/ounce, tăng gần 94 USD so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 166,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 20,2 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 ở mức 20 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN