Kinh tế

Thị trường

Sáng cuối tuần, giá vàng bật tăng 3 - 3,3 triệu đồng/lượng

SGGPO

Giá vàng trong nước sáng nay, 28-2, bật tăng mạnh, sau khi đi ngang trong phiên liền trước ngay sau ngày Vía Thần Tài.

Giá vàng bật tăng 3-3,3 triệu đồng/lượng
Giá vàng bật tăng 3-3,3 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý cùng tăng 3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 184 triệu đồng/lượng mua vào và 187 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng được Tập đoàn Phú Quý tăng 3,3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 183,8 triệu đồng/lượng mua vào và 186,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng 3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 183,8 triệu đồng/lượng mua vào và 186,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, hiện giá vàng nhẫn 9999 chỉ còn thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 200.000 đồng/lượng

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á ngày cuối tuần 28-2 (giờ Việt Nam) lên 5.278,51 USD/ounce, tăng gần 94 USD so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 166,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 20,2 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 ở mức 20 triệu đồng/lượng.

Tin liên quan
NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

Vàng nhẫn 9999 Vàng miếng SJC Trái phiếu kho bạc giá vàng hôm nay

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn