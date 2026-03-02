Nhiều triển vọng trong niên vụ thu hoạch hồ tiêu 2026

Thị trường hồ tiêu Việt Nam đang bước vào vụ thu hoạch mới với kỳ vọng giá duy trì ở mức cao. Vụ thu hoạch năm 2026 sẽ đạt đỉnh vào đầu tháng 3 và kéo dài đến hết tháng 4.

Cuối tháng 2-2026, giá hồ tiêu tại các vùng chuyên canh Tây Nguyên và Đông Nam bộ dao động 148.500-149.500 đồng/kg, đây là mức giá cao so với cùng kỳ nhiều năm trước. Theo đánh giá sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), sản lượng hồ tiêu năm 2026 của Việt Nam có thể giảm khoảng 15%-20% so với năm 2025, do bị ảnh hưởng của thời tiết cực đoan (khô hạn những tháng đầu năm, sau đó là mưa lớn kéo dài).

Trong khi đó, theo nhận định của ông Hoàng Phước Bính, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê, đầu ra hiện không phải là vấn đề đáng lo ngại đối với ngành tiêu Việt Nam. Nhiều năm qua, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam duy trì quanh mức 200.000-250.000 tấn mỗi năm. Trung Quốc vẫn là thị trường lớn với nhu cầu ước tính 70.000-80.000 tấn/năm. Mỹ và EU tiếp tục nhập khẩu đều đặn nhờ chuỗi cung ứng đã được thiết lập ổn định.

Hồ tiêu là gia vị thiết yếu, mức tiêu thụ toàn cầu tương đối ổn định và không quá nhạy cảm với biến động giá như các mặt hàng lương thực chính. Đây là yếu tố quan trọng giúp thị trường duy trì nền giá cao trong giai đoạn thiếu cung.

Năm 2025 được xem là một năm thành công của ngành hồ tiêu Việt Nam, khi kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh trong bối cảnh giá thế giới duy trì ở mức cao và nguồn cung toàn cầu bị thu hẹp. Cụ thể, Việt Nam xuất khẩu 246.132 tấn hồ tiêu trong năm 2025 với kim ngạch đạt kỷ lục 1,66 tỷ USD, giảm 1,5% về lượng nhưng tăng 26,3% về giá trị so với năm 2024.

ĐỨC TRUNG