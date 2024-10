Phá chuyên án lợi dụng bệnh viện làm nơi giao dịch, mua bán ma túy

Ngày 14-10, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết vừa thực hiện thành công chuyên án triệt xóa đường dây lợi dụng bệnh viện làm địa điểm giao dịch, mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 7 đối tượng.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Vinh phát hiện trên địa bàn xuất hiện đường dây lợi dụng bệnh viện làm địa điểm hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Công an TP Vinh đã xác lập chuyên án, giao Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, quyết tâm triệt xóa đường dây ma túy này.

Qua điều tra cho thấy, các đối tượng trong đường dây ma túy rất liều lĩnh và tinh vi khi chọn bệnh viện là nơi giao dịch. Ma túy và tiền mua ma túy được ngụy trang kín kẽ trong các túi hoa quả, bánh, sữa mang đến thăm bệnh nhân.

Đối tượng cầm đầu Võ Văn Khuê. Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN

Cầm đầu đường dây này là Võ Văn Khuê (sinh năm 1973, trú xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành). Đối tượng này đã lợi dụng việc đang điều trị nội trú để tổ chức mua bán trái phép chất ma túy. Khuê móc nối, đưa Nguyễn Văn Thi (sinh năm 1997, trú xã Nhân Thành, huyện Yên Thành) vào bệnh viện dưới vỏ bọc là người nhà chăm sóc cho Khuê, nhưng thực chất là “chân rết”.

Ma túy được Khuê chia nhỏ, cất giấu trong nhà vệ sinh, túi đồ cá nhân. Khi có người hỏi mua, Khuê chỉ đạo Thi trực tiếp đi giao dịch, hẹn “khách” trước cổng hoặc ngay dưới sân bệnh viện.

Sau một thời gian điều tra, khoảng 11 giờ 35 phút ngày 30-9, tại một bệnh viện đóng tại xã Nghi Phú (TP Vinh), Ban chuyên án đã bắt quả tang 3 đối tượng Khuê, Thi và Lê Văn Diệu (sinh năm 1995, trú phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Tiếp đó, ngày 1-10, Ban chuyên án bắt giữ đối tượng chuyên cung cấp ma túy cho Khuê là Trần Hà Thăng (sinh năm 1971, trú xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án xác định vợ chồng Quang Văn Điệp (sinh năm 1966) và Lô Thị Thanh (sinh năm 1967, đều trú xã Mường Nọc, huyện Quế Phong) là đầu mối cung cấp ma túy cho nhiều “đại lý” trong cả nước, trong đó có Thăng.

Để vận chuyển ma túy từ huyện Quế Phong đi các địa bàn khác tiêu thụ, Trần Hà Thăng đã thuê Phạm Kim Thông (sinh năm 1961, trú thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu) đứng ra trực tiếp giao, nhận “hàng” từ vợ chồng Điệp, Thanh. Mỗi chuyến thành công, Thăng trả cho Thông từ 5 đến 7 triệu đồng.

Ngày 12-10, Ban Chuyên án đã bắt giữ Quang Văn Điệp, Lô Thị Thanh và Phạm Kim Thông.

Hiện chuyên án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

DUY CƯỜNG