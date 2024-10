Chiều 2-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa phối hợp Công an TPHCM triệt phá chuyên án mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ đối tượng cầm đầu, thu giữ hơn 80gr ma túy, 1 khẩu súng, 4 viên đạn và nhiều tang vật khác.

Tang vật vụ án bị công an thu giữ. Ảnh CABD

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Kỳ (sinh 1983, quê tỉnh Hà Tĩnh, tạm trú phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) và 3 đối tượng có liên quan, để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an TP Thủ Đức và Công an TPHCM phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy nên tiến hành phối hợp triệt phá.

XUÂN TRUNG