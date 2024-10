Phá 2 chuyên án ma túy lớn ở TPHCM

Ngày 4-10, Công an TPHCM tổ chức khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy.

Theo Công an TPHCM, gần đây dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM, công an các địa phương gồm: huyện Củ Chi, quận 6, quận Tân Phú và quận 8 đã liên tiếp triệt phá 4 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy có nguồn gốc từ Campuchia, bắt giữ 34 đối tượng, thu giữ 48 bánh heroin, 79,5kg ma túy và 2 khẩu súng cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM, phát biểu.

Trong đó, Công an quận 6 triệt phá một đường dây ma túy lớn, xuất phát điểm từ vụ việc một nhóm đối tượng nổ súng trước căn nhà tại phường 14 lúc rạng sáng. Dù chủ nhà không trình báo nhưng Công an phường 14 chủ động nắm thông tin, kịp thời báo cáo và phối hợp Công an quận 6 truy xét bắt giữ 5 người.

Nhóm khai lý do nổ súng bắt nguồn từ việc không thanh toán tiền mua bán chất ma túy.

Súng đạn thu giữ

Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc trên, Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo Công an quận 6 phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04)… khẩn trương làm rõ đường dây mua bán trái phép chất ma túy.

Ma túy thu giữ

Chưa đến 5 ngày, công an đã bắt giữ thêm 3 người có vai trò giúp sức, thu hồi 1 khẩu súng và 16 viên đạn. Đồng thời, phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy có liên quan đến các đối tượng trong vụ gây rối trật tự công cộng.

Qua đó, công an đã khởi tố 11 bị can về các tội gây rối trật tự công cộng, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 6 bánh heroin, hơn 15 kg ma túy.

Tang vật ma túy thu giữ trong đường dây ở quận 8

Mới đây nhất, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM và sự phối hợp, hợp đồng của các đơn vị nghiệp vụ, Công an quận 8 đã đấu tranh, triệt phá thành công đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 42 bánh heroin, 30kg ma túy; triệu tập, bắt 19 người để tập trung đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội.

Với những thành tích xuất sắc này, Công an quận 8 và Công an quận 6, Phòng PC04, PC02 cùng các đơn vị khác đã được Công an TPHCM, UBND quận 8, UBND quận 6 khen thưởng.

Lãnh đạo quận 6 và quận 8 cùng lãnh đạo Công an TPHCM trao khen thưởng cho các đơn vị

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM chúc mừng và đánh giá cao các lực lượng được nhận khen thưởng; đồng thời mong muốn các đơn vị tiếp tục đấu tranh, xử lý toàn bộ các đối tượng liên quan đến 2 đường dây này.

CHÍ THẠCH