Phá đường dây ma túy từ Campuchia về TPHCM tiêu thụ

Phó Chủ tịch UBND quận 4 Đỗ Thị Trúc Mai biểu dương Công an quận 4, Viện KSND quận 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (PC04) và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (PA06), Công an TPHCM… đã triệt phá thành công đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Lãnh đạo quận 4 trao khen thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc

Trước đó, Công an quận 4 đã triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn và các quận huyện khác tại TPHCM. Qua đó, công an đã bắt giữ hai đối tượng cầm đầu là Nguyễn Phương D. (sinh năm 2000), Đinh Văn H. (sinh năm 1991, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) cùng nhiều đối tượng khác.

Tang vật thu giữ

Tang vật thu giữ gần 10kg ma túy các loại (10.000 viên thuốc lắc, 3kg ma túy đá), 2 xe ô tô và nhiều tang vật khác có liên quan.

Tiếp đó, Phòng PC04 điều tra mở rộng, triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ; bắt 4 đối tượng và thu hơn 26kg ma túy các loại.

Liên quan vụ việc này, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM cũng có thư khen Công an quận 4 và các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM trong việc phá đường dây ma túy trên.

CHÍ THẠCH