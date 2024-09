Phá đường dây mua bán hàng giả, thu giữ hơn 6.000 chiếc điện thoại giả

Ngày 27-9, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan đến hành vi Buôn bán hàng giả và Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và TPHCM.