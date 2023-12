Phập phồng thưởng tết

Ngóng lương, thưởng tết

Những ngày đầu tháng 12, không khí tại các khu nhà trọ công nhân ở TPHCM đã bắt đầu rộn ràng không khí xuân. Nhiều dãy trọ trang trí cây thông Noel, không gian tết ấm áp. Những câu chuyện của công nhân sau giờ tan ca cũng xoay quanh chuyện lương, thưởng tết, mua sắm quà tết cho gia đình. “Ê, có thưởng chưa? - Chưa, đang ngóng bà ơi!”, câu chào hỏi đầu tiên giữa chị Lê Thị Nga (công nhân Khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM) với hàng xóm khi vừa về tới cổng dãy trọ trong con hẻm nhỏ trên đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, sau giờ tan ca.

Công nhân Công ty TNHH May mặc Dony, huyện Bình Chánh, TPHCM kiểm tra sản phẩm. Ảnh: NGÔ BÌNH

Chị Nga quê ở Nghệ An, làm công nhân may tại Khu công nghiệp Tân Tạo gần 10 năm nay. Năm ngoái, chị được thưởng 1 tháng thu nhập (hơn 15 triệu đồng). Năm nay, công ty gặp khó khăn về đơn hàng, ngày thường tăng ca ít nên thu nhập của chị sụt giảm, khiến chị lo lắng thưởng tết cũng giảm theo. “Đến nay công ty vẫn chưa thông báo mức thưởng tết, tôi chỉ hy vọng mức thưởng không giảm nhiều so với năm ngoái chứ không nghĩ là sẽ tăng”, chị Nga lo lắng.

Cùng tâm trạng như chị Nga, hàng triệu công nhân ở TPHCM và các tỉnh lân cận cũng đang trông ngóng lương, thưởng Tết Nguyên đán 2024. Chị Phạm Thị Hiền (công nhân Công ty Mitsuba, Khu công nghiệp Amata, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, chuyên sản xuất thiết bị điện tử), làm việc hơn 9 năm nay, mức lương hơn 7 triệu đồng/tháng. Dịp Tết Nguyên đán 2023, chị Hiền được thưởng 1,5 tháng lương cơ bản. Năm nay, thời điểm này công ty vẫn chưa công bố kế hoạch thưởng tết. “Năm nay, công việc của tôi khá đều, không nghỉ ngày nào, nhưng doanh nghiệp gặp khó khăn về đơn hàng, chỉ mong tiền thưởng được như năm ngoái”, chị Hiền cho biết.

Trái với tâm lý hồi hộp chờ đợi thông tin của phần lớn công nhân, vừa qua, thông tin Công ty CP Sài Gòn Food (Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TPHCM) dành khoảng 30 tỷ đồng để thực hiện các chính sách chăm lo cho người lao động dịp Tết Giáp Thìn năm 2024, khiến nhiều lao động tại công ty vô cùng phấn khởi. Theo công bố, công ty sẽ thưởng 2 tháng lương cho người lao động, trong đó người lao động đã nhận trước 1 tháng lương chi trong năm, tháng lương còn lại sẽ được chi trước khi người lao động về quê đón tết. “Thông tin này giúp chúng tôi an tâm làm việc. Chứ mấy hôm nay nghe thông tin nhiều đơn vị gặp khó khăn, cho công nhân nghỉ việc, làm việc luân phiên, tôi cứ lo phập phồng chuyện có thưởng tết hay không”, anh Trần Công Triệu, công nhân Công ty CP Sài Gòn Food, bày tỏ.

Nhiều hình thức chăm lo tết

Theo kế hoạch của Công ty CP Sài Gòn Food, mức thưởng Tết Nguyên đán 2024 bình quân cho mỗi lao động là 16 triệu đồng. Riêng công nhân sản xuất có tay nghề cao, đạt các danh hiệu thi đua được thưởng gần 2,5 tháng lương (gần 30 triệu đồng/người). Ngoài ra, công đoàn công ty tiếp tục các hoạt động chăm lo, tặng quà tết, tổ chức giao lưu văn nghệ; tổ chức xe giường nằm chất lượng cao đưa đón người lao động về quê đón tết. Kế hoạch chăm lo đã được thông báo đến toàn thể người lao động để mọi người an tâm làm việc, về quê đón tết và quay trở lại công ty sau tết.

Người lao động Công ty CP In số 7 (quận Bình Tân, TPHCM) cũng rất phấn khởi khi công ty quyết định thưởng lương tháng 13 bằng 4 tháng thu nhập thực lãnh. Cùng với đó là thưởng thi đua theo mức hoàn thành nhiệm vụ năm, trung bình 3,5 triệu đồng/người; thưởng Tết Dương lịch 2 triệu đồng/người; thưởng Tết Nguyên đán 2024 là 7 triệu đồng/người. Công ty cũng lì xì đầu năm mới mỗi người lao động khoảng 1 triệu đồng. Công đoàn công ty còn thực hiện nhiều hoạt động chăm lo khác hỗ trợ người lao động khó khăn vui xuân, đón tết.

Công nhân Công ty cổ phần In số 7 trong giờ làm việc. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Công ty TNHH Changshin Việt Nam (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) có hơn 37.000 lao động đã công bố mức thưởng tết. Theo đó, công nhân làm việc 20 năm trở lên được thưởng 200% lương cơ bản và lương công việc, người làm việc dưới 3 tháng đến dưới 20 năm thưởng từ 25%-195% lương cơ bản và lương công việc, tùy thâm niên. Ông Đặng Tuấn Tú, Chủ tịch Công đoàn Công ty Changshin Việt Nam, cho biết thêm, dù gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh nhưng doanh nghiệp không cắt giảm lao động, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách để công nhân yên tâm gắn bó sản xuất.

Tương tự, Công ty Earth Corporation (TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đã sớm có kế hoạch chăm lo tết với mức thưởng là 1,5 tháng lương, bằng năm 2023. Cùng đó là các phần quà tết với hàng tiêu dùng, gia dụng. Là một trong những công ty có đông lao động nhất tỉnh Bình Dương, Công ty TNHH Chí Hùng (gần 7.500 lao động) dự kiến tổng mức chăm lo tết cho người lao động trong công ty khoảng hơn 4,5 tỷ đồng cùng các phần quà động viên, giữ chân người lao động, chờ đón đơn hàng dịp đầu năm mới.

Trong khi đó, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, qua khảo sát sơ bộ cho thấy, mức lương, thưởng tết năm 2024 giảm so với năm 2023. Ông Nguyễn Văn Dinh, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Phát triển nhà tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết, công ty chưa tổng kết nên chưa có số liệu về mức lương, thưởng tết cụ thể. Về phía công đoàn, dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng đơn vị vẫn cố gắng giữ nguyên các mức thưởng và giá trị các phần quà tặng cho người lao động trong dịp cuối năm. Trong khi đó, đại diện một số doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng thì cho hay, năm nay, tình hình kinh doanh khó khăn nên khoản lương, thưởng cho nhân viên giảm rất mạnh; thậm chí có đơn vị xác định mức thưởng tết chỉ vài trăm ngàn đồng.

* Dịp Tết Nguyên đán 2024, Sở LĐTB-XH TPHCM phối hợp chặt chẽ với LĐLĐ TPHCM tăng cường các hoạt động chăm lo tết cho đoàn viên công đoàn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị mất việc, giảm giờ làm, không có điều kiện về quê đón tết. Với phương châm “Tết đến với mọi đoàn viên công đoàn”, chương trình dự kiến sẽ chăm lo khoảng 139.000 trường hợp khó khăn với tổng kinh phí gần 71 tỷ đồng. * Từ tháng 9-2023, LĐLĐ TPHCM đã xây dựng kế hoạch chăm lo Tết Giáp Thìn 2024 với các hoạt động hỗ trợ tết của Công đoàn Thành phố được mở rộng về quy mô lẫn chất lượng. Theo đó, LĐLĐ TPHCM triển khai đến các công đoàn cơ sở kế hoạch tổng thể và 6 chương trình chăm lo cho từng nhóm đối tượng. Điều này nhằm đảm bảo việc chăm lo rộng khắp, không bỏ sót, không trùng lắp đối tượng. Công đoàn Thành phố tiếp tục duy trì và nâng chất các chương trình đã tạo được dấu ấn, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Trong đó, chương trình “Tết sum vầy - Xuân tri ân”, dự kiến sẽ chăm lo khoảng 13.000 hộ gia đình đoàn viên khó khăn, ưu tiên lao động bị mất việc, giảm giờ làm. Mỗi phần chăm lo 1 triệu đồng, gồm quà và tiền mặt. Riêng chương trình gia đình công nhân vui tết cùng thành phố sẽ tặng trọn gói vui chơi tại Công viên Văn hóa Đầm Sen và suất ăn cho 10.000 hộ gia đình. * LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã đề xuất UBND tỉnh chi 30 tỷ đồng từ ngân sách để tặng 30.000 phần quà hỗ trợ người lao động trong dịp tết và tổ chức chương trình tấm vé nghĩa tình, hỗ trợ khoảng 2.000 vé xe cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết. Các cấp công đoàn tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho đoàn viên, người lao động, nhất là người bị tai nạn lao động, bệnh tật, bị giảm thời gian làm việc, mất việc và nhiều năm chưa về quê đón tết. LĐLĐ cũng đề nghị các cấp công đoàn đẩy mạnh hoạt động chăm lo tết cho đoàn viên, người lao động; công đoàn cơ sở quan tâm đề xuất, đối thoại, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể và lương, thưởng tết, góp phần bảo vệ quyền lợi người lao động. Công đoàn cơ sở cần động viên người lao động yên tâm sản xuất cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất để đảm bảo việc làm cho công nhân. * LĐLĐ tỉnh Bình Dương vừa ban hành kế hoạch thực hiện gửi đến các cấp công đoàn trên địa bàn. Các chương trình sẽ triển khai rộng rãi như: “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ”, “Chuyến tàu xuân nghĩa tình 2024” cho lao động quê ở Thanh Hóa và Hà Nội đón tết, cùng đó là vận động thêm phương tiện đưa, đón miễn phí hoặc hỗ trợ vé tàu, xe, máy bay… cho người lao động về quê đón tết và quay lại nơi làm việc.

NHÓM PV