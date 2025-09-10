Phạt 2,5 triệu đồng người báo tin giả đến đường dây nóng của Bộ Công an

Anh N.Đ.A. (trú tại phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh) đã thừa nhận việc báo tin giả đến đường dây điện thoại nóng của Bộ Công an.

Cơ quan công an làm việc với N.Đ.A. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Ngày 10-9, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính số tiền 2,5 triệu đồng đối với anh N.Đ.A. (sinh năm 1997, trú tại phường Vũng Áng) về hành vi báo thông tin giả, tin không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Theo thông tin bước đầu, trước đó, anh N.Đ.A. đã gọi điện thoại đến đường dây điện thoại nóng của Bộ Công an, phản ánh về việc ngày 4-7-2025, anh đang lưu thông trên đường thì bị tổ CSGT ra hiệu dừng xe, có hành vi nhận tiền, bỏ qua lỗi vi phạm của anh.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác minh, xác định không có nội dung như anh N.Đ.A., đã phản ánh.

Anh N.Đ.A. thừa nhận việc báo tin giả đến đường dây điện thoại nóng của Bộ Công an, mục đích để xác định đường dây điện thoại nóng có hoạt động không và cơ quan chức năng có vào cuộc để xác minh nội dung công dân phản ánh hay không.

Hành vi của anh N.Đ.A. đã vi phạm vào điểm c, khoản 3, Điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31-12-2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng chống bạo lực gia đình.

DƯƠNG QUANG