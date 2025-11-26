Cảnh báo giả danh đơn vị quân đội để lừa đảo

Ngày 26-11, Công an xã Hồ Tràm (TPHCM) phát cảnh báo khẩn, hiện nay trên địa bàn các xã phía Đông TPHCM xuất hiện thủ đoạn lừa đảo giả danh đơn vị quân đội với tên gọi “Ban Chỉ huy quân sự khu vực phòng thủ Xuyên Mộc” để đặt xe, mua hàng số lượng lớn để chiếm đoạt tài sản của các cơ sở kinh doanh.

Cơ quan chức năng khẳng định, sau khi sáp nhập không có đơn vị mang tên “Ban Chỉ huy quân sự khu vực phòng thủ Xuyên Mộc”. Việc sử dụng danh xưng này là hoàn toàn giả mạo, đánh vào lòng tin của người dân đối với lực lượng vũ trang để lừa đảo.

Một số giấy tờ giả các đối tượng lừa đảo cung cấp cho người dân

Các đối tượng thực hiện theo kịch bản, với nhiều bước rất tinh vi như: Gọi điện xưng là cán bộ quân đội, đại diện “Ban Chỉ huy quân sự khu vực phòng thủ Xuyên Mộc”, đặt xe vận chuyển hoặc mua hàng phục vụ cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung và thực hiện nhiệm vụ huấn luyện... Khi cơ sở kinh doanh không có đủ hàng, các đối tượng yêu cầu “mua giúp” thêm các mặt hàng khác có giá trị cao từ một bên thứ ba do đối tượng chỉ định, để hưởng hoa hồng.

Sau đó, đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước để giữ hàng, thuê xe, chi phí trung gian… Khi nạn nhân "dính bẫy" các đối tượng lập tức cắt liên lạc, khóa số, xóa tài khoản và biến mất.

Đối tượng lừa đảo nhắn qua Zalo với người dân để đặt xe

Do đó, khi phát hiện đối tượng có dấu hiệu khả nghi, người dân phải liên hệ ngay cơ quan chức năng hoặc cơ quan quân sự địa phương để xác minh thông tin. Đồng thời, yêu cầu gặp trực tiếp, không thỏa thuận, thực hiện giao dịch qua điện thoại, tin nhắn, Zalo, Facebook...

Mọi yêu cầu đặt hàng với danh nghĩa quân đội cần có giấy giới thiệu hợp lệ, địa chỉ đơn vị cụ thể, số điện thoại bàn hoặc đầu mối xác minh, chữ ký chỉ huy và đóng dấu đỏ đúng quy định. Bên cạnh đó, quân đội không đặt hàng qua điện thoại cá nhân; không yêu cầu chuyển tiền trước cho cá nhân; không giao dịch qua Zalo, Facebook.

VĂN ANH