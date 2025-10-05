Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mạo danh “hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa”

Pháp luật

Ngày 5-10, Công an Quảng Trị cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới, mạo danh cơ quan công an trên Facebook, cắt ghép video lãnh đạo công an tỉnh, tự xưng sẽ hỗ trợ người dân lấy lại tiền bị lừa... nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản.

Trên trang fanpage có tích xanh của Công an tỉnh Quảng Trị phát đi cảnh báo đến người dân.

1000061314.jpg
Hình ảnh của Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị bị lừa đảo mạo danh

Theo đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện fanpage có tên “Cơ Quan Chuyên Trách Khắc Phục Hậu Quả Tội Phạm Công Nghệ Cao BCA”, ngang nhiên dùng video, hình ảnh Đại tá Lê Văn Hóa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, được cắt ghép từ phóng sự ANTV để tạo lòng tin.

1000061313.jpg
Trang fanpage lừa đảo

Trang này tự xưng “cơ quan chuyên trách của Bộ Công an”, hứa hẹn giúp người dân lấy lại tiền bị lừa miễn phí, thực chất là chiêu trò nhằm dụ người dân cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP.

Công an Quảng Trị cảnh báo: Bộ Công an không có đơn vị nào mang tên “Cơ Quan Chuyên Trách Khắc Phục Hậu Quả Tội Phạm Công Nghệ Cao BCA”; không có hoạt động thu hồi tài sản qua mạng xã hội, không thu phí, không làm trung gian trực tuyến.

Từ đó, Công an Quảng Trị khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, OTP cho bất cứ fanpage hay cá nhân nào tự xưng công an. Đồng thời luôn kiểm chứng thông tin qua kênh chính thống của Bộ Công an, Công an địa phương hoặc báo chí uy tín.

Khi phát hiện trang giả mạo, báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để phối hợp xử lý.

