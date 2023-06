Phát động giải báo chí Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống

Chiều 8-6, Bộ Công an tổ chức gặp mặt kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và phát động Giải báo chí với chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và Bình yên cuộc sống” giai đoạn 2023-2025 với sự chủ trì của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Công an.

Cùng dự có: đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông; các đại diện, lãnh đạo cơ quan báo chí.

Điểm cầu TPHCM do Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM chủ trì. Cùng dự có lãnh đạo các cơ quan báo chí thành phố và cơ quan báo chí trung ương trú trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Tô Lâm cho biết, Đảng ta luôn khẳng định báo chí là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong công tác tư tưởng, văn hóa. Qua nhiều năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bám sát định hướng của Đảng, Báo chí Cách mạng Việt Nam không ngừng phát triển, lớn mạnh về mọi mặt.

Đồng thời, trở thành lực lượng tin cậy, vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng; đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

“Trong mỗi chặng đường cách mạng, các cơ quan báo chí và đội ngũ báo chí cách mạng luôn dành sự quan tâm đặc biệt, đồng hành, sát cánh cùng lực lượng công an trên trận tuyến thầm lặng vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân”, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, Bộ Công an thông tin về giải báo chí với chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2023-2025. Giải báo chí nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các mặt hoạt động của lực lượng Công an nhân dân (CAND); về vai trò, vị trí và những đóng góp của lực lượng công an trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; tạo cầu nối quan trọng giữa lực lượng CAND với nhân dân.

Nội dung các tác phẩm tham dự giải ghi nhận, phản ánh chân thực, khách quan những thành tích, chiến công, những khó khăn, gian khổ, thách thức của lực lượng công an; phát hiện, lan tỏa những điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay, mô hình sáng tạo, gương người tốt, việc tốt trong cuộc sống, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân; trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh, trật tự.

Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 1-1-2023 đến hết ngày 31-12-2024.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã tặng kỷ niệm chương cho lãnh đạo các cơ quan báo chí vì những thành tích trong công tác tuyên truyền bảo vệ an ninh trật tự.