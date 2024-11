Phát hiện 26 khách dương tính với ma túy ở vũ trường lớn nhất Hải Phòng

Lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Hải Phòng) vừa tiến hành kiểm tra vũ trường New MDM ở địa chỉ Lô 26D, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền và phát hiện hơn 20 khách dương tính với ma túy.

Theo đó, lúc 0 giờ 15 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Hải Phòng) chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng Công an thành phố Hải Phòng tiến hành kiểm tra vũ trường New MDM.

Vũ trường New MDM tại thời điểm kiểm tra

Tại thời điểm kiểm tra, vũ trường New MDM có 143 khách, 80 nhân viên. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 26 khách dương tính với chất ma tuý, đồng thời tạm giữ một số tang vật có liên quan.

Theo dư luận "đất cảng", đây là tụ điểm ăn chơi được đánh giá lớn nhất Hải Phòng, cũng chính là nơi đã xảy ra vụ cháy lớn gây xôn xao dư luận vào tháng 7-2022.



Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Cùng ngày, Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) cũng thông tin, vừa qua, đơn vị đã kịp thời phát hiện, đấu tranh, khám phá thành công nhiều chuyên án, vụ án hình sự.

Chỉ tính riêng tháng 10-2024 , công an quận đã phát hiện, xóa phá thành công 3 vụ phạm pháp hình sự, bắt 5 đối tượng. Trong đó, bắt 3 đối tượng trong 2 vụ trộm cắp tài sản, 2 đối tượng trong vụ cố ý gây thương tích.

GIA KHÁNH