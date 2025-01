Phát hiện nhiều phương tiện bơm, hút cát có dấu hiệu trái phép

Ngày 21-1, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên đường thủy nội địa vừa phối hợp các đơn vị chức năng của Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức kiểm tra, bắt giữ đối tượng, phương tiện khai thác cát trái phép trên tuyến sông Hồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra các phương tiện

Theo đó, 16 giờ 30 phút chiều 20-1, tổ công tác của Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên đường thủy nội địa (Cục Cảnh sát giao thông) chủ trì, huy động lực lượng cùng phương tiện phối hợp Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội); Công an huyện Ba Vì (Hà Nội); Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Vĩnh Phúc) và Công an huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc), đồng loạt triển khai giữ 3 phương tiện cùng 8 thuyền viên đang thực hiện hành vi khai thác cát từ dưới lòng sông Hồng (đoạn thuộc địa phận xã Minh Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội).

Tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, tất cả các thuyền viên đều không xuất trình được giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn; không xuất trình được giấy phép khai thác cát của cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện việc hút cát tại vị trí trên.

Ở phương tiện thủy đầu tiên (không có biển kiểm soát), cảnh sát xác định 2 thuyền viên, gồm L.V.B. (sinh năm 1979, điều khiển phương tiện) và L.V.Đ. (sinh năm 1975, vận hành hệ thống bơm, hút cát). Các đối tượng đã khai thác được khoảng hơn 200m3 cát.

3 thuyền viên trên phương tiện thủy số 2 (không biển kiểm soát) gồm: N.H.S. (sinh năm 1974, điều khiển phương tiện); N.V.H. và T.Đ.T. (cùng sinh năm 1975, vận hành hệ thống bơm, hút cát). Phương tiện này cũng đã khai thác được khoảng gần 200m3 cát.

Đối với phương tiện thủy thứ 4 mang biển kiểm soát NĐ-2951, cảnh sát xác định 3 thuyền viên gồm P.Đ.H. (sinh năm 1980, điều khiển phương tiện); N.H.T (sinh năm 1990) và B.V.L. (sinh năm 1981, vận hành hệ thống bơm, hút cát). Trên phương tiện đã khai thác được khoảng gần 200m3 cát.

Hiện tổ công tác lập biên bản vụ việc, tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm. Đồng thời, chuyển giao toàn bộ hồ sơ, phương tiện, đối tượng và tang vật cho Đội Cảnh sát đường thủy số 1 tiến hành tạm giữ phương tiện, tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

ĐỖ TRUNG