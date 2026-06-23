Phát huy đoàn kết nội bộ, tạo động lực phát triển địa phương

Sáng 23-6, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông chủ trì buổi làm việc với xã Bàu Bàng và xã Trừ Văn Thố về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2026; đồng thời nghe địa phương kiến nghị, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới.

Xã Trừ Văn Thố hiện có 667 doanh nghiệp đang hoạt động, tổng thu ngân sách trong 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt hơn 393,6 tỷ đồng, bằng 61% kế hoạch năm; giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 54,6% kế hoạch.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông chủ trì buổi làm việc với 2 địa phương

Tình hình kinh tế - xã hội của địa phương tiếp tục phát triển ổn định, trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện vượt 5/30 và đạt 9/30 chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Đại diện lãnh đạo xã Bàu Bàng báo cáo kết quả thực hiện các mặt công tác trong 6 tháng đầu năm 2026

Lãnh đạo xã Bàu Bàng kiến nghị Thành phố sớm hoàn thiện, nâng cấp hệ thống điều hành tác nghiệp, tích hợp với công tác đánh giá, chấm điểm KPI của cán bộ, công chức nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giảm áp lực hồ sơ, minh chứng trong đánh giá, xếp loại cán bộ.

Trong khi đó, xã Trừ Văn Thố hiện có 170 doanh nghiệp hoạt động, tổng thu ngân sách ước đạt hơn 253,4 tỷ đồng, bằng 52% kế hoạch năm; công tác sắp xếp các ấp được người dân đồng thuận với tỷ lệ 98,93%.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, xã đã thực hiện 3 công trình giao thông bằng nguồn vốn xã hội hóa với tổng mức đầu tư hơn 4,979 tỷ đồng.

Lãnh đạo UBND xã Trừ Văn Thố thông tin về tình hình hạ tầng trường lớp tại địa phương

Xã Trừ Văn Thố kiến nghị Thành phố sớm phê duyệt quy hoạch chung; quan tâm đầu tư các dự án trọng điểm như xây mới Trường THPT Trừ Văn Thố, nâng cấp tuyến đường ĐT748C, mở rộng đường ĐT750; tiếp tục đầu tư hạ tầng số, viễn thông và hướng dẫn phương pháp xác định chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế cấp xã.

Đại diện Sở Giáo dục và Đạo tạo TPHCM trao đổi về thực trạng, nhu cầu cơ sở vật chất trường lớp tại địa phương

Đại diện các sở, ngành Thành phố đã trao đổi, làm rõ nhiều nội dung liên quan đến đầu tư công trung hạn, hạ tầng y tế - giáo dục, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, công tác phân bổ biên chế chính thức cho các địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính cũng như hướng dẫn địa phương thực hiện hồ sơ đề nghị công nhận đô thị loại 3, công tác dân vận tại địa phương...

Đồng chí Đặng Minh Thông đánh giá cao những kết quả mà xã Bàu Bàng và xã Trừ Văn Thố đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các chủ trương lớn của Thành phố.

Đồng chí đề nghị hai địa phương tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế; triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương và Thành ủy, nhất là Nghị quyết số 09, gắn với xây dựng chương trình hành động cụ thể, xác định rõ nhiệm vụ, lộ trình và thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện.

Đồng thời, quan tâm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu thông qua các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải ngân đầu tư công, nâng cao thu nhập cho người dân, bảo đảm an ninh trật tự và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí yêu cầu chú trọng phát triển đảng viên mới đi đôi với nâng cao chất lượng; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Bên cạnh đó, cần tập trung tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư công, giải phóng mặt bằng, quan tâm phát triển y tế, giáo dục, thực hiện tốt công tác quy hoạch và phát huy vai trò đoàn viên, thanh niên trong chuyển đổi số.

TÂM TRANG