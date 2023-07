Phát huy hiệu quả phong trào "Vì an ninh tổ quốc" ở 5 thành phố lớn

Ngày 3-7, Cụm thi đua số 1, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2023. Cụm thi đua số 1 gồm: Công an TP Hà Nội, Công an TPHCM, Công an TP Đà Nẵng, Công an TP Cần Thơ và Công an TP Hải Phòng.

Trong 6 tháng đầu năm, Công an 5 thành phố thuộc cụm đã bám sát các Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy và UBND TP triển khai đồng bộ các biện pháp, kế hoạch phòng ngừa và trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội được thực hiện có hiệu quả, tình hình tội phạm từng bước được kiềm chế.

Nhất là các loại tội phạm ma túy, kinh tế, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Các giải pháp chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, phát huy dân chủ, đoàn kết, nhất là công tác đào tạo, luân chuyển cán bộ; công tác thi đua - khen thưởng được đổi mới, đi vào nề nếp, có chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực.

Đặc biệt, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Công an 5 thành phố đã bám sát và thực hiện nghiêm túc mục tiêu, phương hướng chỉ đạo của Bộ Công an và UBND và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các thành phố.

Với phương châm hành động “Xây dựng lực lượng Công an thành phố thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, trong 6 tháng đầu năm, Công an TPHCM đã lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, quan tâm chỉ đạo sâu sát các biện pháp đã đề ra và tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, các hoạt động giáo dục truyền thống, sinh hoạt chính trị.

Qua đó, góp phần định hướng dư luận xã hội, không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá, tác động nhiều chiều đến tư tưởng cán bộ chiến sĩ; kịp thời ngăn chặn, xử lý có hiệu quả từ “trong trứng nước” các dấu hiệu phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Đặc biệt là triển khai nhiều giải pháp thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, duy trì hiệu quả hoạt động Tổ 363 trong công tác tuần tra, chốt chặn, phòng chống tội phạm trên các tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm, phục vụ tích cực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định xã hội của thành phố.

Qua mỗi phong trào thi đua được phát động, Công an TPHCM và các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 đã có nhiều mô hình, phần việc sáng tạo, qua đó xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong rèn luyện, công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng; nhiều cán bộ, chiến sĩ nêu gương liêm khiết, không nhận hối lộ, nêu cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân.