Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Cảnh sát nhân dân

Trong 62 năm qua, lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) Công an TPHCM đã vinh dự được tặng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, Bộ Công an, UBND Thành phố, Công an TPHCM…

Chiều 18-7, Công an TPHCM tổ chức Họp mặt kỷ niệm 62 năm ngày Truyền thống lực lượng CSND (20-7-1962 – 20-7-2024).

Dự có các đồng chí: Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính Trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Võ Viết Thanh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ nay là Bộ Công an, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM, nguyên Giám đốc Công an TPHCM; Thiếu tướng Ngô Minh Châu, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, nguyên Phó Giám đốc Công an TPHCM...

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM phát biểu

Tại buổi họp mặt, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM đã ôn lại truyền thống hào hùng của lực lượng CSND trong 62 năm hình thành và phát triển. Trong suốt thời gian đó, CSND đã tích cực phòng ngừa, chủ động tấn công, tấn công kiên quyết và liên tục chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xử lý các vi phạm pháp luật.

CSND Công an TPHCM ngày càng lớn mạnh, thể hiện được vai trò xung kích trên mặt trận đấu tranh giữ gìn trật tự an toàn xã hội; từng bước trưởng thành cả về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn lẫn trang bị phương tiện kỹ thuật cần thiết đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng.

Trong 62 năm qua, lực lượng CSND Công an TPHCM đã vinh dự được tặng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, Bộ Công an, UBND Thành phố, Công an TPHCM… góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng CSND Việt Nam nói chung và CSND Công an TPHCM nói riêng, xứng đáng với phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước đã trao tặng; đặc biệt là 16 chữ vàng “Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước, vì dân, quên thân phục vụ” - Trung tướng Lê Hồng Nam nhấn mạnh.

Lãnh đạo các đơn vị chụp hình lưu niệm tại buổi lễ

Trung tướng Lê Hồng Nam tin tưởng, lực lượng CSND Công an TPHCM sẽ phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục các tồn tại, đoàn kết, phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, xung kích trên mặt trận giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở thành phố mang tên Bác.

CHÍ THẠCH