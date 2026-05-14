Hơn 130 người đẹp sẽ tham gia Hoa hậu Thế giới 2026 tại Việt Nam

Ngày 14-5, tại TPHCM, hành trình cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 chính thức khởi động. Đây là một trong những cuộc thi sắc đẹp danh giá và lâu đời nhất hiện nay, được tổ chức vào năm 1951 và lần đầu tổ chức tại Việt Nam.

Tổ chức Miss World ký kết cùng Sen Vàng - đơn vị đăng cai Hoa hậu Thế giới 2026 tại Việt Nam

Tham dự sự kiện khởi động có Chủ tịch tổ chức Miss World - Julia Morley và đương kim Hoa hậu Thế giới 2025 Opal Suchata Chuangsri.

Tại họp báo, ban tổ chức công bố những điểm đến đầu tiên của hành trình cuộc thi tại Việt Nam, gồm TP Hải Phòng và khu vực phường Vũng Tàu (TPHCM).

Hơn 130 người đẹp từ khắp nơi trên thế giới sẽ đến Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026, với chuỗi hoạt động trải dài từ tháng 8 đến tháng 9-2026.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam hy vọng Miss World 2026 sẽ là một mùa thi đẳng cấp, giàu giá trị nhân văn và truyền cảm hứng

Theo kế hoạch, phường Vũng Tàu sẽ là nơi diễn ra các hoạt động nổi bật như “Dance Of The World” và đêm chung kết. TP Hải Phòng sẽ đăng cai một số hoạt động đồng hành, phường Vũng Tàu và các địa phương lân cận cũng là điểm đến của nhiều chương trình quảng bá văn hóa, du lịch trong khuôn khổ cuộc thi.

Hoa hậu Opal Suchata Chuangsri

Trong khuôn khổ lễ khởi động, ban tổ chức cũng công bố dàn đại sứ đồng hành cùng cuộc thi gồm các hoa hậu, á hậu: Đỗ Mỹ Linh, Đỗ Thị Hà, Trần Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Huỳnh Trần Ý Nhi, Phan Phương Oanh, Lê Phương Khánh Như, Trương Tâm Như, Huỳnh Minh Kiên.

Chủ tịch tổ chức Miss World - Julia Morley chia sẻ tại sự kiện

Hoa hậu Opal Suchata Chuangsri bày tỏ sự háo hức trước hành trình sắp tới cùng cuộc thi. Người đẹp Thái Lan cho biết, mong muốn mang thông điệp tích cực của cuộc thi lan tỏa đến khán giả quốc tế, đồng thời kỳ vọng mùa giải tại Việt Nam sẽ trở thành dịp để bạn bè năm châu hiểu hơn về văn hóa, con người và vẻ đẹp Việt Nam.

Dịp này, ban tổ chức cuộc thi trao tặng 1.000 đầu sách đến Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, tổng giá trị 100 triệu đồng.

Ban tổ chức đã công bố series đồng hành cùng cuộc thi Miss World mang tên Her Journey To Vietnam - chuỗi nội dung giới thiệu hồ sơ, câu chuyện và hành trình của tất cả 130 hoa hậu tham dự cuộc thi.

