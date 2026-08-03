Hoa hậu Thế giới 2026 tại Việt Nam dự kiến đón hơn 120 người đẹp tham dự

Hoa hậu Thế giới là một trong những cuộc thi sắc đẹp uy tín và lâu đời nhất hiện nay. Cuộc thi được tổ chức vào năm 1951 và năm 2026 là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai (từ ngày 8-8 đến 5-9).

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc (thứ hai từ trái qua) đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Thế giới 2026

Ngày 3-8, đại diện Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới - Miss World lần thứ 73, năm 2026 tại Việt Nam thông tin về lịch trình, các hoạt động của cuộc thi.

Theo đó, cuộc thi dự kiến có hơn 120 hoa hậu, người đẹp từ các quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự. Các thí sinh sẽ có mặt tại Việt Nam từ ngày 8-8.

Sau đêm khai mạc 11-8, các thí sinh tham gia xuyên suốt gần 1 tháng các phần thi chính, cùng nhiều hoạt động cộng đồng, văn hóa và trải nghiệm địa phương tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Khánh Hòa, góp phần giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, con người Việt Nam.

Đêm chung kết dự kiến tổ chức vào 5-9 tại tỉnh Khánh Hòa, được truyền hình trực tiếp trên phạm vi toàn thế giới.

Bên cạnh đó, series đồng hành cùng cuộc thi mang tên “Her Journey To Vietnam” sẽ mang chuỗi nội dung giới thiệu hồ sơ, câu chuyện và hành trình của hơn 120 hoa hậu tham dự cuộc thi đến gần hơn với công chúng.

Theo bà Phạm Kim Dung, đại diện Công ty Sen Vàng - đơn vị đảm nhận tổ chức cuộc thi, sự kiện năm nay là tín hiệu tích cực khẳng định Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn cho các sự kiện văn hóa - giải trí quy mô toàn cầu.

Cùng ngày, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc - người đẹp đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Thế giới 2026 công bố các thiết kế trang phục dân tộc, đầm dạ hội sẽ mang đến đêm chung kết cuộc thi.

Các thiết kế dạ hội của NTK Phạm Đăng Anh Thư

Theo đó, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc sẽ mặc trang phục dân tộc Mông mang tên “Lưng trời vương nắng” của 2 nhà thiết kế Thế Bảo và Nguyên Bảo.

Các thiết kế dạ hội do nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư thực hiện.

VIDEO: Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc biểu diễn trong trang phục dân tộc

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc trong thiết kế của Phạm Đăng Anh Thư



TIỂU TÂN