Phát triển đội tàu biển quốc gia, việc phải làm ngay: Vận tải biển “èo uột”

Theo Bộ GTVT, hiện đội tàu biển Việt Nam chỉ đảm đương khoảng 5% lượng hàng hóa xuất khẩu của đất nước.

Tất cả gặp khó

Là một doanh nhân hàng chục năm kinh doanh xuất nhập khẩu, ông Phan Minh Thông, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Phúc Sinh, nhận xét, nếu Việt Nam có đội tàu biển mạnh thì các doanh nghiệp Việt Nam đã có thể chủ động, hợp tác trong kinh doanh. Như trong đợt dịch Covid-19, các hãng tàu nước ngoài đưa ra giá cước vận chuyển rất cao nhưng doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam phải chấp nhận vì không có sự lựa chọn khác.

Cùng chung nhận định, ông Đặng Hoàng Giang, Phó Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam, cho rằng, nếu Việt Nam có đội tàu biển mạnh, các doanh nghiệp Việt sẽ thuận lợi hơn trong giao dịch. Các hãng tàu nước ngoài hầu như chỉ đặt đại lý hoặc làm việc qua nền tảng trực tuyến với doanh nghiệp xuất khẩu Việt, nên khi xảy ra sự cố, việc giải quyết rất nhiêu khê, tốn kém.

Như trường hợp lừa đảo container điều từng xảy ra, nếu đó là tàu của Việt Nam, doanh nghiệp sản xuất có thể thông báo với ngành chức năng Việt Nam để can thiệp nhanh, tránh được tình trạng đưa hàng xuống cảng, thậm chí lưu kho… đợi ngành chức năng của Việt Nam và nước nhận hàng bàn cách giải quyết, vừa tốn thời gian vừa tốn chi phí.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Giám đốc Kinh doanh cước quốc tế đường hàng không, Công ty CP Logistics U&I, do không có đội tàu biển Việt Nam nên các cảng biển trong nước phải lệ thuộc vào các hãng tàu nước ngoài và nhiều trường hợp bị “ép” - thu phí cập bến thấp.

Từ đầu năm đến nay, hầu hết doanh nghiệp vận tải biển rơi vào cảnh lợi nhuận giảm sâu. Quý 2-2023, cánh chim đầu đàn của vận tải biển Việt Nam là Công ty CP Vận tải biển Việt Nam (Vosco) đạt doanh thu hơn 1.042 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 1,08 tỷ đồng. Lũy kế đầu năm tới nay, Vosco đạt hơn 1.561 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 74 tỷ đồng, giảm tới 76,5% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) đạt lợi nhuận trước thuế 1.120 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ. Công ty CP Transimex, Công ty CP Đại lý vận tải SAFI, Công ty Vận tải Hải An, Công ty CP Kho vận miền Nam… cũng báo cáo lợi nhuận giảm mạnh so với cùng kỳ. Thậm chí, có doanh nghiệp đang lỗ do kinh doanh dưới giá vốn.

Đại diện Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, thị phần của các doanh nghiệp Việt đã nhỏ, chỉ thực hiện được khoảng 5% lượng hàng xuất khẩu của đất nước, nay lại càng co hẹp hơn, khi nhu cầu vận chuyển sụt giảm. Dự báo trong những tháng cuối năm 2023, nhu cầu vận tải sẽ tăng nhẹ nhưng vẫn chưa đủ “cứu” doanh thu cho các doanh nghiệp vận tải biển.

Rất ít tàu container

Theo Cục Hàng hải Việt Nam, hạn chế lớn nhất của ngành vận tải biển Việt Nam là năng lực đội tàu. Hiện đội tàu mang cờ quốc tịch Việt Nam có 1.563 chiếc, tổng dung tích khoảng 7,7 triệu GT (đơn vị đo dung tích tàu) và tổng trọng tải khoảng 12,7 triệu DWT (trọng tải toàn phần). Trong đó, đội tàu vận tải biển chuyên dụng chiếm phần lớn với 1.043 tàu, có tổng dung tích khoảng 6,67 triệu GT và 11,3 triệu DWT.

Tuy nhiên, phần lớn số tàu hiện có đều là tàu cỡ nhỏ và trung bình. Số tàu trên 30.000 GT chỉ có 13 tàu với tuổi trung bình khoảng 16,8 tuổi. Đặc biệt, nhóm tàu container chỉ chiếm 4% trên tổng trọng tải của đội tàu vận tải với 38 tàu, gần như không tăng trưởng trong giai đoạn 2016-2020, rất lạc hậu so với nhu cầu cũng như xu hướng phát triển của thế giới.

Ông Hoàng Hồng Giang, Phó cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, cho biết, tổng trọng tải của đội tàu vận tải biển Việt Nam gần đây có sự tăng lên, một số doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư tàu chuyên dụng trọng tải lớn... Tuy nhiên, với lực lượng hiện có, đội tàu biển Việt Nam chỉ phù hợp với thị trường vận chuyển hàng hóa ven biển nội địa hoặc tuyến quốc tế ngắn trong khu vực, chưa thể cạnh tranh tại thị trường vận chuyển quốc tế.

Đó là lý do dù khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt vẫn tiếp tục đà tăng, nhưng thị phần vận tải do đội tàu biển Việt Nam đảm nhận lại ngày càng tụt. Theo thống kê, thị trường vận tải hàng xuất nhập khẩu do đội tàu biển Việt Nam đảm nhận đang tiếp tục giảm dần, từ 11% năm 2015 hiện còn khoảng 5%. Chính vì năng lực hạn chế này, đội tàu biển Việt Nam đã không thể nắm bắt được thời cơ từ các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam ký kết với nhiều quốc gia...

Ông Hồ Kim Lân, Tổng Thư ký Hiệp hội Cảng biển Việt Nam, lo ngại, thị phần vận tải hàng hóa của Việt Nam đang phụ thuộc vào các hãng tàu nước ngoài, vận tải biển trong nước, kể cả để giao nhận hàng cho vận tải biển nước ngoài cũng liên tục bị ép giá dịch vụ hạ tầng cảng biển.

Trong khi đó, xu hướng doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tàu mang cờ quốc tịch nước ngoài ngày càng tăng lên, bằng 25% trọng tải đội tàu quốc gia. Việc doanh nghiệp Việt Nam đầu tư đội tàu mang cờ quốc tịch nước ngoài càng làm giảm quy mô đội tàu trong nước, giảm thị phần vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu của đội tàu thuộc sở hữu quốc gia, đồng thời Nhà nước cũng không thu được thuế, phí khi tàu mang cờ quốc tịch nước ngoài.