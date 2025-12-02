Phẫu thuật kéo chân cho thiếu niên có 2 chân lệch nhau 7cm

Dị tật thiểu sản xương mác hiếm gặp khiến chân trái của bệnh nhi ngắn hơn chân phải 7cm. Các bác sĩ thực hiện một ca phẫu thuật phức tạp giúp cậu bé cải thiện tình trạng.

Tối 2-12, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM cho biết vừa thực hiện phẫu thuật kéo dài chân cho một bệnh nhi 13 tuổi mắc dị tật hiếm gặp.

Theo BS-CK2 Ngô Hồng Phúc, Trưởng khoa Bỏng Chỉnh trực, Bệnh viện Nhi đồng 2, bệnh nhân là một thiếu niên 13 tuổi bị thiểu sản xương mác (một xương nhỏ nằm bên cạnh xương chày dọc theo cẳng chân).

Dị tật khiến bệnh nhi có cẳng chân trái ngắn hơn chân phải khoảng 7cm, mất vững cổ chân. Đây cũng là một trong những bệnh lý phức tạp nhất của chỉnh hình nhi.

Dị tật thiểu sản xương mác khiến chân trái của bệnh nhi bị ngắn

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, bệnh nhi được các chuyên gia từ chương trình Children Action (Pháp) thăm khám, hội chẩn để kéo dài chi bằng khung cố định ngoài chuyên dụng.

GS Franck Launay - Bệnh viện Nhi La Timone (Pháp), BS-CK1 Nguyễn Dy Lưu – Khoa Bỏng chỉnh trực và ê-kíp chỉnh hình nhi phẫu thuật cắt xương, lắp khung, bảo tồn tối đa màng xương để xương lành tốt.

Những ngày tiếp theo, chiều dài xương được kéo dài từ từ bằng cách điều chỉnh hệ thống thanh kéo với tốc độ khoảng 0,5 đến 1mm/ngày. Quá trình này phải kiên trì thực hiện hơn 70 ngày.

Bên cạnh đó, các bác sĩ đã chỉnh lệch trục cho chân trái, tập vật lý trị liệu để giúp duy trì biên độ vận động, ngăn cứng khớp và teo cơ. Quá trình hình thành xương mới được theo dõi chặt chẽ qua X-quang định kỳ 2 tuần/lần.

Ê-kíp phẫu thuật thực hiện cắt xương, lắp khung kéo dài xương cho bệnh nhi

Sau khoảng 1 tuần phẫu thuật, trẻ có tiến triển rất khả quan: trục xương được điều chỉnh rất tốt, mặt cắt xương đều và sạch thuận lợi cho xương mới phát triển. Trẻ bắt đầu tập đứng và tập đi có hỗ trợ, được lên kế hoạch theo dõi sát sao.

“Phẫu thuật kéo dài chi là hành trình dài, đòi hỏi sự kiên trì của trẻ, gia đình và đội ngũ bác sĩ. Tuy nhiên, kết quả ban đầu rất tích cực, mở ra hy vọng cho trẻ trong việc cải thiện dáng đi và chất lượng cuộc sống”, BS Ngô Hồng Phúc chia sẻ.

GIAO LINH